Somaspor'a Basatemür'den alkış - Son Dakika
Üye Girişi

Somaspor'a Basatemür'den alkış

20.09.2022 11:41
Somaspor'a Basatemür'den alkış

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Esenler Erokspor'u 90+5'inci dakikada Emrecan'ın ayağından gelen golle 2-1 yenip bu sezonki ilk galibiyetini alan Somaspor'da teknik direktör Burhanattin Basatemür, takımını övdü.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Esenler Erokspor'u 90+5'inci dakikada Emrecan'ın ayağından gelen golle 2-1 yenip bu sezonki ilk galibiyetini alan Somaspor'da teknik direktör Burhanattin Basatemür, takımını övdü. Basatemür, "Sıkıştırılmış maç trafiğinin üçüncü maçında Erokspor gibi güçlü bir takımı yendiğimiz için mutluyuz. Isınmada Safa Ali sakatlandı ve Murat az ısınmayla da olsa maça başlamak zorunda kaldı. Ona rağmen herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Son 3 maçı da yüksek tempolarda oynadık. Son bölümde de olsa bulduğumuz gol ile galibiyet geldi. Oyuncularımızı verdikleri mücadele ve doğru oyun için tebrik ediyorum. Taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Kenetlendiğimiz zaman her şey daha iyi olacak" açıklamasını yaptı.


YORUMLAR
500
Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un PFDK'ya sevkine karar verildi Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un PFDK'ya sevkine karar verildi Balıkesirspor'dan gaziler ve şehit yakınlarına jest Balıkesirspor'dan gaziler ve şehit yakınlarına jest Aydın haber... Nazilli'de iki içeri bir dışarı Aydın haber... Nazilli'de iki içeri bir dışarı
Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Esenler, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Somaspor'a Basatemür'den alkış - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:02 Akıl sağlığı sorunları yaşadığını duyuran ünlü oyuncu Ezra Miller, şimdi de kendisini "Mesih" ilan etti
10:56 Özer Hurmacı, eşini dövmekten para cezasına çarptırıldı! Eşi Mihriban hakkındaki iddialardan beraat etti
10:58 Altın güne yükselişle başladı! Gramı 985 lira seviyesinden işlem görüyor
10:41 Japonya'da eski Başbakan Abe'nin 11.5 milyon dolara mal olacak cenaze törenini protesto eden bir şahıs kendisini ateşe verdi
10:42 Güne yükselişle başlayan Dolar/TL, 18,31 seviyesinden işlem görüyor
10:33 Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic büyük savaşın yaklaştığını açıkladı: Dünya bir iki ay içinde daha önce görülmemiş bir çatışmaya girebilir
10:29 Meteoroloji uyardı: Kuvvetli yağış 4 gün etkili olacak
10:32 Fenerbahçe, Ronaldo'nun antrenörünü Arda Güler için getiriyor!
10:21 Bilim insanlarından korkutan uyarı! Omicron'un yeni belirtisi gece ortaya çıkıyor
10:21 Derya Balta, eşi Hakan Balta'yı Tarık Çamdal ile aldattığı iddiasına sert tepki gösterdi: Hesap vereceksiniz, bunun bedeli olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2022 11:33:32. #1.13#
SON DAKİKA: Somaspor'a Basatemür'den alkış - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement