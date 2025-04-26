Somaspor, Ankara Demirspor'u 3-2 Geçti

2'NCİ Lig Kırmızı Grup'ta ligde kalmayı garantileyen Somaspor evinde Ankara Demirspor'u 3-2 yendi. Ankara Demirspor, 10'uncu ve 25'inci Güney'in golleriyle 2-0 öne geçti. İlk yarıyı 2 farklı yenik kapatan Somaspor, 77'nci dakikada Caner'in golüyle farkı bire indirdi: 2-1. Somaspor 85'inci dakikada Hüseyin ile beraberliği yakalarken, Enes 89'uncu dakikada takımına galibiyeti getiren golü kaydetti. Somaspor bu sonuçla 39 puana yükseldi, Ankara Demirspor ise 44 puanda kaldı.