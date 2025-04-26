2'NCİ Lig Kırmızı Grup'ta bir iddiası kalmayan Somaspor yarın evinde Ankara Demirspor'la kozlarını paylaşacak. Soma Atatürk Stadı'nda Gürkan Özbalkanlı'nın yöneteceği karşılaşma saat 15.00'te başlayacak. Somaspor'da kart cezalısı Emre Hürcan müsabakada forma giyemeyecek. Somaspor bu maç öncesi 36 puanla 13'üncü sırada yer alırken, Ankara Demirspor 44 puanla 10'uncu durumda.
Son Dakika › Spor › Somaspor, Ankara Demirspor'u Ağırlayacak - Son Dakika
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