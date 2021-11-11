Somaspor bu kez takıldı

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta üst üste 3 maçını kazanarak üst sıralar için umutlanan Somaspor, Sarıyer deplasmanında takıldı. Alt sıralarda yer alan rakibi ile 1-1 berabere kalan Somaspor, Play-Off hattına giremedi. Teknik direktör Burhanettin Basatemür, İstanbul'a mutlak galibiyet için gittiklerini ancak istediklerini alamadıklarını söyledi.

Basatemür, "Seriyi devam ettirmek istiyorduk. Sonuçta kazanamasak da kaybetmeyip puan alma serimizi sürdürdük. Önümüzde çok maç var. Biz daha iyi olacağız ve yeniden galibiyet serileri yakalayacağız" diye konuştu.Somaspor bu hafta sonunda evinde Çorum FK ile karşılaşacak.