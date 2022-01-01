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Somaspor'da 4 futbolcuyla yollar ayrıldı - Son Dakika

Somaspor'da 4 futbolcuyla yollar ayrıldı

01.01.2022 12:11
Somaspor'da 4 futbolcuyla yollar ayrıldı

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ilk yarıyı Play-Off hattının 2 puan gerisinde 32 puanla 7'nci sırada tamamlayan Somaspor'da 4 oyuncuyla yollar ayrıldı.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ilk yarıyı Play-Off hattının 2 puan gerisinde 32 puanla 7'nci sırada tamamlayan Somaspor'da 4 oyuncuyla yollar ayrıldı. Siyah-beyazlılarda Enes Bakal, Furkan Şimşek, İbrahim Sadri Çiçek ve Muhammet Cin'in sözleşmeleri feshedildi. Yönetimin 4 oyuncuyla karşılıklı anlaşarak vedalaştığı belirtildi. Somaspor ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için takviye arayışlarını sürdürüyor.


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Futbol Federasyonu, Play Off, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

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