Somaspor'da 4 futbolcuyla yollar ayrıldı

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ilk yarıyı Play-Off hattının 2 puan gerisinde 32 puanla 7'nci sırada tamamlayan Somaspor'da 4 oyuncuyla yollar ayrıldı. Siyah-beyazlılarda Enes Bakal, Furkan Şimşek, İbrahim Sadri Çiçek ve Muhammet Cin'in sözleşmeleri feshedildi. Yönetimin 4 oyuncuyla karşılıklı anlaşarak vedalaştığı belirtildi. Somaspor ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için takviye arayışlarını sürdürüyor.
Kaynak: DHA
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