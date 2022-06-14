Geçtiğimiz sezon 2. Lig Kırmızı Grup'ta az bir bütçesi olmasına rağmen önemli bir başarı yakalayan ve ligi 10. sırada tamamlayan Somaspor'da Olağanüstü Genel Kurul toplantısı gerçekleştirildi. Mevcut Başkan Mustafa Aydın yapılan seçimde güven tazeleyerek yeniden başkanlığa seçildi. Mustafa Aydın'ın başkanlığındaki Somaspor'un Yönetim Kurulu ise şöyle oluştu: "Hasan Burak, Fatih Kaya, Abdullah Karış, Muksit Aramış, Suat Gündoğan, Ahmet Tan , Hasan Altın , Özgür Şen."

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › Somaspor'da Başkan Mustafa Aydın güven tazeledi - Son Dakika

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