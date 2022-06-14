Somaspor'da Başkan Mustafa Aydın güven tazeledi - Son Dakika
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Somaspor'da Başkan Mustafa Aydın güven tazeledi

14.06.2022 17:12
Somaspor'da Başkan Mustafa Aydın güven tazeledi

TFF 2. Lig ekiplerinden Somaspor'da gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul'da mevcut Başkan Mustafa Aydın, üyelerin güvenoyunu alarak yeniden başkanlığa seçildi.

TFF 2. Lig ekiplerinden Somaspor'da gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul'da mevcut Başkan Mustafa Aydın, üyelerin güvenoyunu alarak yeniden başkanlığa seçildi.

Geçtiğimiz sezon 2. Lig Kırmızı Grup'ta az bir bütçesi olmasına rağmen önemli bir başarı yakalayan ve ligi 10. sırada tamamlayan Somaspor'da Olağanüstü Genel Kurul toplantısı gerçekleştirildi. Mevcut Başkan Mustafa Aydın yapılan seçimde güven tazeleyerek yeniden başkanlığa seçildi. Mustafa Aydın'ın başkanlığındaki Somaspor'un Yönetim Kurulu ise şöyle oluştu: "Hasan Burak, Fatih Kaya, Abdullah Karış, Muksit Aramış, Suat Gündoğan, Ahmet Tan, Hasan Altın, Özgür Şen."

Somaspor'un Yönetim Kurulu yedek üyeleri ise şu isimlerden oluştu: "Fatih Balık, Erhan Sevinç, Eyüp Öztürk, Ramazan Çelik, Burak Kösem." - MANİSA

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Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Mustafa Aydın, Fatih, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Somaspor'da Başkan Mustafa Aydın güven tazeledi - Son Dakika

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