TFF 2'nci Lig temsilcisi Somaspor, iç ve dış transferde 1'er oyuncuyla daha anlaştı. Siyah-beyazlılar, iç transferde takım kaptanı Oğuzhan Yıldırım'la sözleşme yeniledi. Son 2 sezondur takımda yer alan 27 yaşındaki orta saha oyuncusu geçen sezon 35 maçta 2 golle oynadı. Soma temsilcisi dış transferde ise Karamürselspor'dan kanat oyuncusu Huzeyfe Ahmet Kaymak ile mukavele imzaladı. Huzeyfe geçen sezon Bölgesel Amatör Lig'de 18 maçta 5 gol attı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Spor › Somaspor'da imzalar sürüyor - Son Dakika

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