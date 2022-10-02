TFF 2'nci Lig Byaz Grup'ta evinde Tarsus İdman Yurdu'na 1-0 yenilen Somaspor'da galibiyet serisi sona erdi. Art arda Esenler Erokspor ve Ankaraspor galibiyetleriyle çıkışa geçen Ege ekibi, Tarsus İdman Yurdu karşısında yara aldı. Teknik Direktör Burhanettin Basatemür, beklemedikleri bir yenilgiyle sahadan ayrıldıklarını belirterek, "İyi bir seri yakalamıştık. Ancak umudumuzu kaybetmeyeceğiz. Önümüzde çok maç var. Mutlaka bu mağlubiyeti telafi edeceğiz" dedi.

Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Tarsus, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Somaspor'da seri bitti - Son Dakika

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