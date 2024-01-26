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Somaspor, Etimesgut Belediyespor ile kritik maça çıkacak - Son Dakika
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Somaspor, Etimesgut Belediyespor ile kritik maça çıkacak

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Somaspor, play-off umutlarını sürdürmek için Etimesgut Belediyespor ile karşılaşacak. Sarı kart cezalısı kaleci Muharrem'in forma giyemeyeceği maçta, Somaspor teknik direktörü Burhanettin Basatemür, takımının seri yakalayarak hedeflerine ulaşacağına inandığını belirtti.

Somaspor, Etimesgut Belediyespor ile kritik maça çıkacak
26.01.2024 - 10:56,  Güncelleme: 10:57
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TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta deplasmanda Arnavutköy Belediyespor'u 1-0 yenerek play-off için umut tazeleyen Somaspor, yarın sahasında Etimesgut Belediyespor ile kozlarını paylaşacak. Soma Atatürk Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak karşılaşmada Aykut Sergin düdük çalacak. Ev sahibi Somaspor'da sarı kart cezalısı kaleci Muharrem maçta forma giyemeyecek. Somaspor'un deneyimli çalıştırıcısı Burhanettin Basatemür, seri yakalayıp istedikleri noktaya geleceklerine inandığını söyledi. Basatemür, "Play-Off potasıyla aramızda 1 puanlık fark var. O yüzden çok kritik maçlar oynayacağız" dedi.

Kaynak: DHA
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