Somaspor hayata döndü - Son Dakika
Üye Girişi

Somaspor hayata döndü

24.02.2022 12:02
Somaspor hayata döndü

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta evinde Serik Belediyespor'u 2-1 yenen Somaspor kara bulutları dağıttı.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta evinde Serik Belediyespor'u 2-1 yenen Somaspor kara bulutları dağıttı. Son 3 maçında 2 mağlubiyet ve beraberlik alarak Play-Off'un dışında kalan Somaspor, Serik galibiyetiyle moral buldu. Teknik direktör Burhanettin Basatemür, bu galibiyetle yeni bir sayfa açtıklarını söyledi. Basatemür, "Bizim adımıza son derece kritik bir mücadeleydi. Kazanıp silkindik ve galibiyetlerin devamını getireceğiz. Play-Off hattıyla aramızda 3 puan fark var. En kısa zamanda bu farkı kapatıp yeniden ilk 5'in içinde olacağımıza inanıyorum" yorumunu yaptı. Somaspor, pazartesi günü deplasmanda Kahramanmaraşspor'un rakibi olacak.


YORUMLAR
500
Bucaspor 1928 kendine geldi Bucaspor 1928 kendine geldi Yusuf Tokuş: 'Play-off iddiamızı sürdürmek istiyoruz' Yusuf Tokuş: 'Play-off iddiamızı sürdürmek istiyoruz'

Futbol Federasyonu, Play Off, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Somaspor hayata döndü - Son Dakika


Son Dakika
12:02 Ruslar Kharkiv şehrine havadan girdi! Hava indirme harekatı görüntüleri paylaşıldı
11:59 Türk vatandaşları sığınakta! Ukrayna'da kalan Sinan Bayraklı o anları dua ederek paylaştı
11:59 Ukraynalı futbolcu savaşa böyle tepki gösterdi! Attığı gol sonrası Ukrayna Devlet Arması'nın olduğu bir tişört giydi
11:55 CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Rusya'nın harekatına ilişkin ilk açıklama: Türkiye, güvenliği açısında Montrö'ye sadık kalmalıdır
11:51 Interfax Haber Ajansı iddia etti: Ukrayna'da, Bayraktar İHA'larının üsleri vuruldu
11:36 Kuruluş Osman'da dün akşam neler olacak? Osman Bey, Geyhatu'nu engellemek için ne yaptı?
10:54 Rusya savaş başlattı! Avrupa'da gaz fiyatları uçtu
11:15 Resmi Gazete'de yayımlandı! Kur korumalı mevduat hesabı 31 Aralık 2022'ye kadar açılabilecek
11:24 Türkiye Boğazları kapatabilir mi? Hangi durumda Montrö devreye girer? Uzmanlar anlattı
11:21 8 yıl önce tahmin etti! Kadir Mısıroğlu'nun Rusya ve Ukrayna tespiti doğru çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2022 12:07:33. #1.13#
SON DAKİKA: Somaspor hayata döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement