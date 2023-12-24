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Somaspor, Karaman FK'yı 5-1 yenerek 2023 yılını mutlu noktaladı - Son Dakika
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Somaspor, Karaman FK'yı 5-1 yenerek 2023 yılını mutlu noktaladı

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta üst sıraları hedefleyen Somaspor, evinde Karaman FK'yı 5-1 yenerek 2023 yılını mutlu noktaladı. Somaspor bu sonuçla 29 puana yükseldi ve Play-Off umutlarını tazeledi.

Somaspor, Karaman FK\'yı 5-1 yenerek 2023 yılını mutlu noktaladı
24.12.2023 - 16:00,
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Şevket YILMAZ/ SOMA,

STAT: Atatürk

HAKEMLER: Batuhan Kolak, Kerem İlitangil, Mikail Can

SOMASPOR: Muharrem - Mahmut, Oğuzhan (Dk. 85 Ceyhun), Erkan (Dk. 71 Mehmet Refik), Ensar, Enes, Mücahit (Dk. 85 Murat), Arda (Dk. 85 Ahmet Hakan), Kenan (Dk. 81 Erdem), Yasin, Kamil

KARAMAN FUTBOL KULÜBÜ: Hayrullah - Alper, Şiyan, Anıl, Yiğit, Kadir Kaan (Dk. 38 Yılmaz), İbrahim Can, Erdem (Dk. 65 Polat), Nadir, Özcan (Dk. 64 Onur Taha), Oktay

GOLLER: Dk. 7 Erkan, Dk. 17 ve Dk. 27 Arda, Dk. 21 Alper (Kendi kalesine) - Dk. 80 Mehmek Refik (Somaspor), Dk. 45 Yılmaz (Karaman FK)

SARI KARTLAR: Oğuzhan, Erdem, Ceyhun (Somaspor), Yiğit, Hayrullah (Karaman FK)

KIRMIZI KART: Dk. 60 Anıl (Karaman FK)

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta üst sıraları hedefleyen Somaspor, ilk devrenin son maçında evinde Karaman FK'yı 5-1 yenerek 2023 yılını mutlu noktaladı. Somaspor 7'nci dakikada Erkan'ın golüyle perdeyi açtı: 1-0. Arda 17'nci dakikada skoru 2-0 getiren isim olurken, 21'nci dakikada Alper kendi ağlarını havalandırmasıyla, Somaspor 3-0'lık üstünlüğü yakaladı. Arda bu kez 27'nci dakikada sahne aldı: 4-0. Karaman FK 45'inci dakikada Yılmaz'la farkı üçe indirdi: 4-1. İlk yarıyı 3 farklı galip tamamlayan Somaspor 80'inci dakikada Mehmet Refik'in golüyle tabelayı 5-1 yaptı. Somaspor bu sonuçla 29 puana yükseldi ve Play-Off umutlarını tazeledi. Kraman FK ise 21 puanda kaldı.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Spor Somaspor, Karaman FK'yı 5-1 yenerek 2023 yılını mutlu noktaladı - Son Dakika


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