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Somaspor, Karaman Futbol Kulübü'nü ağırlıyor - Son Dakika
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Somaspor, Karaman Futbol Kulübü'nü ağırlıyor

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Somaspor, son maçta aldığı yenilgiye rağmen Karaman Futbol Kulübü'nü ağırlayacak. Teknik direktör Burhanettin Basatemür, takımının sezonun ilk yarısını 3 puanla tamamlamak istediklerini belirtti.

Somaspor, Karaman Futbol Kulübü\'nü ağırlıyor
23.12.2023 - 11:02,
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TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son olarak deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler takımına 3-2 yenilen Somaspor, yarın sahasında Karaman Futbol Kulübü'nü konuk edecek. Soma Atatürk Stadı'nda Batuhan Kolak'ın yöneteceği müsabaka saat 14.00'te başlayacak. Sıralamada 26 puanla 8'inci basamakta yer alan Somaspor'un teknik direktörü Burhanettin Basatemür, sezonun ilk yarısını 3 puanla tamamlamak istediklerini ifade etti.

Kaynak: DHA
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