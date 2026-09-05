Somaspor sezonun ilk maçında yarın Aksaray Belediyespor'u ağırlayacak - Son Dakika
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Somaspor sezonun ilk maçında yarın Aksaray Belediyespor'u ağırlayacak

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2'nci Lig Beyaz Grup'ta yer alan Somaspor, sezonun ilk maçında yarın evinde 68 Aksaray Belediyespor ile karşılaşacak. Soma Nazım Yavuz Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak müsabakada Teknik Direktör Mahir Çeneli, taraftarları maça davet etti.

2'NCİ Lig Beyaz Grup'ta yer alan Somaspor yarın sezonun ilk maçını evinde oynayacak. Siyah-beyazlılar Soma Nazım Yavuz Stadı'nda 68 Aksaray Belediyespor'la karşı karşıya gelecek. Saat 17.00'de başlayacak müsabakada Abdurrahman Faruk Avşar görev alacak. Somaspor'da Teknik Direktör Mahir Çeneli, sezona güzel bir giriş yapacaklarına inandığını belirterek, taraftarı maça davet etti.

Kaynak: DHA

Nazım Yavuz, Aksaray, Futbol, Soma, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Somaspor sezonun ilk maçında yarın Aksaray Belediyespor'u ağırlayacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Somaspor sezonun ilk maçında yarın Aksaray Belediyespor'u ağırlayacak - Son Dakika
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