Somaspor'un 4'te 4 için rakibi Sarıyer

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Milli futbolcumuz Hakan'a ve eşine büyük terbiyesizlik yapıldı

Son Dakika! Meral Akşener'den grup toplantısında Lütfü Türkkan yorumu: Bir hata yaptı, elbette bunu mazur görecek değiliz