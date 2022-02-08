Somaspor'un konuğu Adıyaman FK

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son 5 maçını kazanarak zirve yarışında iddialı konuma gelen Somaspor yarın erteleme müsabakasında Adıyaman FK ile karşı karşıya gelecek. Soma Atatürk Stadı'nda Berkan Çetin'in düdük çalacağı karşılaşma saat 13b00'te başlayacak. Somaspor Teknik Direktörü Burhanettin Basatemür, seriyi sürdüreceklerini belirterek, "Son haftalarda çok iyi bir ivme yakaladık. Adıyaman FK ile oynayacağımız maçı da kayıpsız geçeceğimize inanıyorum" diye konuştu.

- Soma