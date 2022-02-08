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Somaspor'un konuğu Adıyaman FK - Son Dakika

Somaspor'un konuğu Adıyaman FK

08.02.2022 12:27
Somaspor'un konuğu Adıyaman FK

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son 5 maçını kazanarak zirve yarışında iddialı konuma gelen Somaspor yarın erteleme müsabakasında Adıyaman FK ile karşı karşıya gelecek.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son 5 maçını kazanarak zirve yarışında iddialı konuma gelen Somaspor yarın erteleme müsabakasında Adıyaman FK ile karşı karşıya gelecek. Soma Atatürk Stadı'nda Berkan Çetin'in düdük çalacağı karşılaşma saat 13b00'te başlayacak. Somaspor Teknik Direktörü Burhanettin Basatemür, seriyi sürdüreceklerini belirterek, "Son haftalarda çok iyi bir ivme yakaladık. Adıyaman FK ile oynayacağımız maçı da kayıpsız geçeceğimize inanıyorum" diye konuştu.


- Soma
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Futbol Federasyonu, Adıyaman, Soma, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Somaspor'un konuğu Adıyaman FK - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Somaspor'un konuğu Adıyaman FK - Son Dakika
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