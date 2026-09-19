Somaspor yarın evinde Muşspor'u konuk edecek, maç saat 16.00'da başlayacak

Somaspor yarın evinde Muşspor'u konuk edecek, maç saat 16.00'da başlayacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta İnegöl Kafkaspor'u deplasmanda 3-1 yenen Somaspor, yarın evinde Muşspor'u ağırlayacak. Soma Nazım Yavuz Stadı'ndaki maç saat 16.00'da başlayacak; İsmet Yılmaz'ın yöneteceği karşılaşma öncesi iki takımın da 4'er puanı bulunuyor.
2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta deplasmanda İnegöl Kafkaspor'u 3-1 yenerek puanını 4'e yükselten Somaspor yarın evinde Muşspor'la karşı karşıya gelecek. Soma Nazım Yavuz Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak maçta İsmet Yılmaz düdük çalacak. Somaspor ve Muşspor bu maç öncesi 4'er puan toplayıp üst sıralarda yer aldı.
Kaynak: DHA
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