Üye Girişi
Somaspor yine sevinemedi - Son Dakika

Somaspor yine sevinemedi

20.02.2022 12:41
Somaspor yine sevinemedi

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta deplasmanda Turgutluspor ile karşılaşan Somaspor sahadan 1-1 beraberlikle ayrılıp galibiyet hasretini 3 maça çıkardı.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta deplasmanda Turgutluspor ile karşılaşan Somaspor sahadan 1-1 beraberlikle ayrılıp galibiyet hasretini 3 maça çıkardı. Üst üste Adıyaman FK ve Sakaryaspor maçlarını evinde kaybederek Play-Off'un dışında kalan Somaspor, Manisa derbisinde de istediği sonucu alamadı.

Son 3 maçta 8 puan yitiren Somaspor, Play-Off hattının 3 puan gerisinde 8'inci sırada yer aldı. Teknik direktör Burhanettin Basatemür, toparlanacaklarını belirterek, "Art arda kaybedilen puanlar hepimizin moralini bozsa da yeniden ayağa kalkacağız" dedi.Somaspor, çarşamba günü sahasında Serik Belediyespor ile oynayacak.


YORUMLAR
500
Somaspor yine sevinemedi Somaspor yine sevinemedi TFF 2. Lig: Turgutluspor: 1 Somaspor: 1 TFF 2. Lig: Turgutluspor: 1 Somaspor: 1 Bodrumspor deplasmanda 3 puan peşinde Bodrumspor deplasmanda 3 puan peşinde

Futbol Federasyonu, Turgutluspor, Play Off, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Somaspor yine sevinemedi - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
12:39 Galatasaray'ın 16 yaşındaki yeteneği Beknaz'dan olay gönderme
12:30 Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer: Parasız adam gereksiz adamdır!
12:27 Öldürülen gazetecinin yakın arkadaşı: Bundan sonra Güngör Arslan benim
12:15 Survivor Sude'nin kardeşi fotoğraflarıyla instagramı kasıp kavuruyor!
12:09 Reuters duyurdu: Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk kentinde patlama sesi duyuldu
11:51 PSG'ye 13 ay sonra 3 gol şoku!
11:41 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışı 18 Mart tarihine ertelendi
11:17 Rusya, 1945'ten beri görülen en büyük savaşı planlıyor iddiası!
11:11 Kenan Işık'ın son durumu nasıl? En yakın arkadaşı paylaştı
10:44 Define aramak için tünel kazdı! Yaşanan patlama sonrası hayatını kaybetti
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2022 12:47:34. #1.13#
SON DAKİKA: Somaspor yine sevinemedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement