Somaspor yine sevinemedi

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta deplasmanda Turgutluspor ile karşılaşan Somaspor sahadan 1-1 beraberlikle ayrılıp galibiyet hasretini 3 maça çıkardı. Üst üste Adıyaman FK ve Sakaryaspor maçlarını evinde kaybederek Play-Off'un dışında kalan Somaspor, Manisa derbisinde de istediği sonucu alamadı.

Son 3 maçta 8 puan yitiren Somaspor, Play-Off hattının 3 puan gerisinde 8'inci sırada yer aldı. Teknik direktör Burhanettin Basatemür, toparlanacaklarını belirterek, "Art arda kaybedilen puanlar hepimizin moralini bozsa da yeniden ayağa kalkacağız" dedi.Somaspor, çarşamba günü sahasında Serik Belediyespor ile oynayacak.