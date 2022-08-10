Akhisarspor'da bu kez de 'baklava ikramı kadro dışı bıraktı' kaosu - Son Dakika
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Akhisarspor'da bu kez de 'baklava ikramı kadro dışı bıraktı' kaosu

10.08.2022 12:30
Akhisarspor'da bu kez de 'baklava ikramı kadro dışı bıraktı' kaosu

SON 3 yıl içinde Süper Lig'den TFF 3'üncü Lig'e kadar gerileyip aylardır idari depremlerle sarsılan Akhisarspor'da bu kez de baklava krizi patladı.

SON 3 yıl içinde Süper Lig'den TFF 3'üncü Lig'e kadar gerileyip aylardır idari depremlerle sarsılan Akhisarspor'da bu kez de baklava krizi patladı. Geçen hafta başkan adayının elinden baklava yiyen futbolcuların kadro dışı bırakıldığı iddia edildi.

Yaz döneminde yönetimine 2 kez kayyum atanan, Akhisar Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 7 Ağustos'taki kongreyle ilgili 3 Ağustos'ta koyduğu tedbir kararının karşı başvuruyla 5 Ağustos'ta kalkmasıyla geçen pazar günü seçime giden yeşil-siyahlılar yine karıştı. Kayyum kararıyla 2 kez başkanlıktan alınan Evren Özbey'in pazar günü tek aday olarak girdiği sürpriz seçimde yeniden başkanlığa geldiği Akhisarspor'da takımla ilgili kriz çıktı. Kulüpte geçen hafta kongre kararının ertelenmesi sonrası yönetime talip olduğu ortaya çıkan Tuncelili gurbetçi iş insanı Mikail Kaplan, 4 Ağustos Perşembe günü Yılmaz Atabarut Tesisleri'ndeki antrenmanı ziyaret etti.

Kaplan ve beraberindekiler, kulüpte kayyum olarak görev yapan eski başkanlardan Halil İbrahim Doğan'ın nezaretinde takıma baklava ikram etti. 5 Ağustos Cuma günü kongre üzerindeki tedbir kararı kalkıp, pazar günü seçim yapılırken, göreve dönen Başkan Evren Özbey'in Kaplan'ın takımla tesislerde bir araya gelmesine tepki gösterip baklava ikramını kabul eden takımdan Halil Yeral, Gökmen Aydoğdu, Mert Efe Çölbeyi, Enes Tayfun, Yiğit Efe Düztaş, Yusuf Acer ve Oğuzcan Keskin'den kulüp bulmalarını isteyerek kadro dışı bıraktığı iddia edildi. Ancak bu futbolcuların daha önce takımın küme düştüğü son 2 sezonda başkanlık yapan Evren Özbey yönetiminde alacaklarını tahsil edemedikleri gerekçesiyle daha önce kulübe ihtar çektikleri, Özbey başkanlığa döndüğü için takımda kalmak istemedikleri, kendilerinin ayrılmayı talep ettikleri de iddialar arasında yer alırken, yaşanan bu kaos tarafları zor durumda bıraktı.

SKANDALLAR BİTMEDİ

Yeşil-siyahlılar, bu gelişmeler sonrası 5 Ağustos'tan beri antrenman yapamadı. Özbey yönetiminin futbol direktörlüğüne getirilen eski Yunan yıldız Theofanis Gekas'ı takımda tek yetkili kıldığı, oyunculardan Gekas'la görüşmelerini istedikleri öğrenildi. Özbey yönetiminin dönüşüyle 2 yıldır sportif direktörlük yapıp sezon başından beri takımı teknik direktör olarak çalıştıran Bayram Ali Kaya da görevinden istifa etti. Elindeki kadro dağılma aşamasına gelen transfer yasaklısı kulüpte kaleci Enes Kimnia da çağrılara rağmen sezon başından beri antrenmanlara katılmadı. Akhisarspor'da kulüp başkanı olmadan önce menajerlik yapan Evren Özbey döneminde daha önce FIFA kayıtlarına göre futbolcu olmayan Nijeryalı Martins Chisom Onyebueke'nin transferi, gurbetçi futbolcu Alim Aykut Esgi'nin kendisinden kulübe transfer olmak için para alındığı iddiası, menajerliğini vermeyen futbolcuların oynatılmadığı gibi skandallar patlak vermişti.


- İzmir
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Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Kayyum, Evren, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Akhisarspor'da bu kez de 'baklava ikramı kadro dışı bıraktı' kaosu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Akhisarspor'da bu kez de 'baklava ikramı kadro dışı bıraktı' kaosu - Son Dakika
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