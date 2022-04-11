57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun Selçuk-Alaçatı etabı kazananı Alexander Kaden Groves - Son Dakika

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- 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun Selçuk- Alaçatı etabı kazananı Alexander Kaden Groves

İZMİR - 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun ikinci gününde koşulan 158.4 kilometrelik Selçuk-Alaçatı etabını Bike Exchange takımından Alexander Kaden Groves, 4 saat 2 dakika 10 saniye ile kazandı.

57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda 165 sporcu, Selçuk-Alaçatı etabı için pedala bastı. Selçuk çıkışı toplu halde geçildikten sonra aralarında Caja Rural takımından Golzarri Barrenetxea, Euiskaltel-Euskadi'den Goiogana Goikoetxea, Bike-Aid'denn Julian Lino, Eurgos-BH takımından Angel Fuentes Paniego, Wildlife Generation'dan Noait Granigan, Sakarya -BB takımından Railenau Cristian, Spor-Toto'dan Aleksander Prevar ve Global & Cyling'den Nicolas Sessler, ilk kaçış grubunu oluşturup ana grupla arasını 1 dakika 30 saniye kadar açtı.

Etabın 37,2. kilometresinde ilk sprint kapısı geçildi. Yeşil Mayo mücadelesini etkileyecek sprint kapısını Caja Rural'dan Golzarri Barrenetxea, ilk geçen sporcu oldu. İkinciliği Global & Cyling'den Nicolas Sessler, üçüncülüğü Sakarya -BB takımından Railenau Cristian elde etti.

Etabın 91,1. kilometresi geçilirken, yarışın Türkiye Güzellikleri adı altındaki Beyaz Mayo'nun prim kapısı geçildi. Çizgiyi ilk geçen sporcu Wildlife Generation takımından Noah Granigan oldu. İkinciliği Euiskaltel-Euskadi'den Goiogana Goikoetxea, üçüncülüğü de Sakarya -BB takımından Ralleanu Cristian aldı.

Bitiş çizgisine 56 kilometre ana grubun içinde yer alan kalabalık grubun bisikletçileri pedal pedala gelince kaza yaşandı. 7-8 sporcu düşerken, önemli bir yaralanma olmadı ve kaza geçirenler yola devam etti.

2 sporcu yarışı bıraktı

Arkea Samsic takımından Nacer Bouhanni ve Burgos'dan Manuel Penalver ise yarışı bıraktı. Buhanni'nin midesinden rahatsızlık yaşadığı bilgisi verildi. Son 40 kilometrede Lotto Soudal ve Alpecin Fenix takımlarının ciddi çalışmaları sonucu zaman farkı 1 dakikanın altına indi. Kırmızı Mayo mücadelesini etkileyecek son prim kapısını Wildlife Generation takımından Noah Granigan geçti. İkinci sırada Caja Rural'dan Golzarri Barrenetxe, üçüncü basamakta da Sakarya takımından Raileanu Cristian yer aldı.

158.4 kilometrelik Selçuk-Alaçatı etabını Bike Exchange takımından Alexander Kaden Groves 4 saat 2 dakika 10 saniye ile kazandı.

57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 3. gün yarışına yarın 121.8 kilometrelik Çeşme- İzmir etabı ile devam edilecek.