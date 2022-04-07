Son dakika haber... Ateşli Silahlar Bütün Dallar Türkiye Şampiyonası başladı - Son Dakika

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- Ateşli Silahlar Bütün Dallar Türkiye Şampiyonası başladı

MERSİN - Mersin'de 40 kulüpten 304 sporcunun katıldığı Ateşli Silahlar Bütün Dallar Türkiye Şampiyonası başladı. Şampiyona da belirlenecek sporcuların milli takım adına Rusya'dan alınan ve Polonya'ya verilen Avrupa Şampiyonasına katılacağı belirtildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinesinde Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu tarafından Erdemli Atıcılık Poligonun da 40 kulüpten 304 sporcunun katılımıyla 'Ateşli Silahlar Bütün Dallar Türkiye Şampiyonası' başladı. Dün antrenman atışlarının yapıldığı şampiyona da bugün resmi karşılaşmalara start verildi. 12 Nisan'a kadar devam edecek şampiyona sonrasında ise barajı aşanlar arasından milli takım sporcularının belirleneceği kaydedildi.

Sporcular Avrupa ve Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyor

Bu sezonun ilk ateşli silah müsabakası olduğunu belirten Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Teknik Kurul Başkanı Zeki Altıntaş, "18 tane İl, 40 tane kulüp, 304 sporcumuz bu yarışmada yarışacak. Şimdi burada barajı aşan sporcularımız için milli takım olayımız olacak. Rusya'da olması gereken Avrupa Şampiyonası savaş nedeniyle alındı ve Polonya'ya verildi. Polonya'da kısmetse bu Avrupa Şampiyonası'na sporcularımız iştirak edecek. Onun arkasından da Mısır'da olacak bir Dünya Şampiyonası var. Yine o dünya şampiyonasında ekiplerimiz mücadele edecek" dedi.

"Avrupa'da bizim sporcularımız tarafından 2 rekor atıldı"

Atışlar hakkında bilgi de veren Altıntaş, "Burada yatarak atışlar, 3x20 yani yat, çök, ayakta atılan. Bir de tabanca da çabuk tabanca, yavaş ve rapid tabancası var" diye konuştu.

Norveç'teki Avrupa Şampiyonası'ndan da sporcuların yeni geldiğini anımsatan Altıntaş, "Avrupa şampiyonasında 2 tane rekor atıldı bizim sporcularımız tarafından. Biri büyük erkekler tabancada Avrupa rekorunun egale edilmesiydi ki bekliyorduk, biri de kadınlarımız tarafından kırılan Avrupa rekoruydu. Yani bunlar güzel olan olaylar. İyi dereceler" ifadelerini kullandı.