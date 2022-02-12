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Son dakika: Bakü'deki Trampolin Cimnastik Dünya Kupası'nda 4 milli sporcu finale yükseldi - Son Dakika

Son dakika: Bakü'deki Trampolin Cimnastik Dünya Kupası'nda 4 milli sporcu finale yükseldi

12.02.2022 22:59
Son dakika: Bakü'deki Trampolin Cimnastik Dünya Kupası'nda 4 milli sporcu finale yükseldi

Son dakika habere göre Azerbaycan'da başlayan FIG Trampolin Cimnastik Dünya Kupası'nın ilk gününde senkronizasyonda milli cimnastikçiler Sena Elçin Karakaş ve Sıla Karakuş ile Gürkan Mutlu, Hüseyin Engin Yontucu ikilisi finale yükseldi.

Azerbaycan'da başlayan FIG Trampolin Cimnastik Dünya Kupası'nın ilk gününde senkronizasyonda milli cimnastikçiler Sena Elçin Karakaş ve Sıla Karakuş ile Gürkan Mutlu, Hüseyin Engin Yontucu ikilisi finale yükseldi.

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre başkent Bakü'de düzenlenen organizasyonun ilk gününde, bireysel ve senkronize müsabakalarında kadınlarda Sena Elçin Karakaş ve Sıla Karakuş, erkeklerde ise Gürkan Mutlu, Hüseyin Engin Yontucu ve Emre Yağmur mücadele etti.

Bireyselde Sena Elçin Karakaş 46.920 puanla 14'üncü, Sıla Karakuş 44.220 puanla 16'ncı olurken, senkronizasyonda Sena Elçin ile Sıla 44.750 puanla finale yükseldi.

Bireyselde Gürkan Mutlu 56.640, Hüseyin Engin Yontucu 55.580, Emre Yağmur 51.660 puanla ikinci eleme turuna; senkronizede Gürkan Mutlu-Hüseyin Engin Yontucu ikilisi ise 49.600 puanla finale yükseldi.

Türkiye Cimnastik Federasyonu, milli sporcuları tebrik ederek bir sonraki turda ve finalde başarılar diledi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Son dakika: Bakü'deki Trampolin Cimnastik Dünya Kupası'nda 4 milli sporcu finale yükseldi - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Son dakika: Bakü'deki Trampolin Cimnastik Dünya Kupası'nda 4 milli sporcu finale yükseldi - Son Dakika
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