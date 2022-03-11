Son Dakika: Başkan Ali Koç'tan gündem olacak iddia: Trabzonspor karşılaşmasının hakemi Zorbay Küçük değildi - Son Dakika
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Son Dakika: Başkan Ali Koç'tan gündem olacak iddia: Trabzonspor karşılaşmasının hakemi Zorbay Küçük değildi

11.03.2022 15:49

Son dakika: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, MHK'nin 13 hakeme görev vermemesinden sonra basın toplantısı düzenledi. Koç, Trabzonspor karşılaşmasını başka bir hakem yönetecekken Zorbay Küçük'ün görevlendirildiğini açıkladı.

Sarı-Lacivertliler'in Başkanı Ali Koç, Trabzonspor maçı üstünden TFF ve MHK'ye yüklendi. Koç, 13 hakemin ipinin çekilmesinin ardından basın toplantısı düzenledi. Koç, Trabzonspor maçını başak bir hakem yönetecekken Zorbay Küçük'ün son anda görevlendirildiğini ifade etti.

İşte Koç'un açıklamaları:

"MENTAL SORUNLARI VAR"

"Zorbay Küçük, hakemler arasında en çok sakatlanan hakemlerden biridir. Fizik olarak ve öfke kontrolü konusunda sorunları olduğu açıktır. Zorbay Küçük, hem mental hem de fiziksel olarak bir maç öncesinde en çok dinlenmeye ihtiyacı olan hakemlerden biri. O gece Alanya'da kalıyor, ertesi gün Adana'ya geçiyor ve sonra İstanbul'a geliyor. Dinlenmesi için 72 saatten az süre var

"KALKAVAN KART VERMEDİ"

Aynı Mete Kalkavan, Kasımpaşa maçında benzer pozisyona kart vermedi, Beşiktaş- Konyaspor maçında da Konyaspor oyuncusunu sarı kartla cezalandırdı.

"HELAL OLSUN"

İlk maçta maçın hakimiydik, 1-0 öndeydik. Son derece saçma bir kırmızı kart kararıyla karşılaşmadan koparıldık. İkinci maçta da benzer bir senaryo yaşandı ancak bizim çocuklar çok iyi mücadele etti, helal olsun diyorum.

"SEBEP NEDİR?"

Trabzonspor maçına apar topar hakem atanmasının altında yatan nedir? Bu maçın düşünülen ilk hakemi Zorbay Küçük değildi

"KIYMETİ KALMADI"

Oynanacak maçların, sonuçlanacak ligin kıymeti kalmadı demeyelim de, yerlerde diyelim. Birkaç başkan ve TFF'nin elinde oyuncak olan bir lig oynanıyor!

"NEREDE KALDINIZ?"

Fenerbahçe tribünlerinin görmek istediği seviyede mücadele verdiler. İnsan ister istemez bu zamana kadar nerdeydiniz diye sorma ihtiyacı hissediyor. Ülkenin bir şehrinin tüm ülkeden büyük sayıldığı bir düzen içindeyiz

"NASIL ATADINIZ?"

Trabzonspor maçının gözlemcisi, Denizli Spor İl Müdürü Ahmet İbanoğlu. Kendisi 8 Mart'taki kararda görevine son verilen isimlerden.Bu maçın gözlemcisi, Ahmet İbanoğlu, gözlemci operasyonunda liste dışı kalan isimlerden biri. MHK Başkanı, bu operasyonun aylardır yürütüldüğünü söylüyor. 2 gün sonra görevine son vereceğin bir gözlemciyi, nasıl atadınız?

YORUMLAR
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Ali Koç'tan kavgadan söylenmeyecek sözler: Fenerbahçe nefreti, TFF'nin damarlarına öyle sirayet etmiş ki... Ali Koç'tan kavgadan söylenmeyecek sözler: Fenerbahçe nefreti, TFF'nin damarlarına öyle sirayet etmiş ki... Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: 'Trabzonspor maçına Zorbay Küçük'ün gece yarısı atanmasının altında yatan sebebi merak ediyoruz.' Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: 'Trabzonspor maçına Zorbay Küçük'ün gece yarısı atanmasının altında yatan sebebi merak ediyoruz.'

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Son Dakika Spor Son Dakika: Başkan Ali Koç'tan gündem olacak iddia: Trabzonspor karşılaşmasının hakemi Zorbay Küçük değildi - Son Dakika


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