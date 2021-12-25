Beşiktaş Kulübünde Fikret Orman başkanlığında 01.01.2019-12.05.2019 döneminde görev yapan yönetim kurulu maliyönden ibra edilmedi.
Üyelikten ihracı istenen başkan Fikret Orman'ın katılmadığı kongrede çarpıcı kararlar alınıyor. Orman'ın İbra edilmemesinin ardından salonda "Fikret Orman paralar nerede!" tezahüratları yapıldı.
Başkan Ahmet Nur Çebi, eski başkan Orman'ı topa tuttu. Çebi, Orman yönetimini ağır şekilde eleştirerek, "Paralar nerede diye taraftarı ben bağırtmadım" ifadelerini kullandı.
Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi başkanlığında 20.10.2019-31.12.2019 döneminde görev yapan yönetim kurulu idari ve mali yönden ibra edildi.
Son Dakika › Spor › Son Dakika: Beşiktaş'ta deprem! Eski başkan Fikret Orman ve yönetimi, idari ve mali yönden ibra edilmedi - Son Dakika Spor