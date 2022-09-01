Beşiktaş'tan ayrılan Oğuzhan Özyakup, Fortuna Sittard'a transfer oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Beşiktaş'tan ayrılan Oğuzhan Özyakup, Fortuna Sittard'a transfer oldu

01.09.2022 18:15

Beşiktaş'tan ayrılan Oğuzhan Özyakup, Burak Yılmaz'ın top koşturduğu Fortuna Sittard'a gitti.

10 yıllık Beşiktaş macerasını sonlandıran Oğuzhan Özyakup, Hollanda Ligi ekibi Fortuna Sittard'a transfer oldu.

BURAK YILMAZ İKNA ETTİ

Fortuna Sittard transferi özel bir video ile duyururken, Oğuzhan Özyakup ile 1.5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Milli futbolcunun ikna edilmesinde ise Burak Yılmaz'ın büyük payı olduğu ifade ediliyor.

BEŞİKTAŞ KARİYERİ

Arsenal'in genç takımından 2012-2013 sezonunda Beşiktaş'a transfer olan Oğuzhan Özyakup, 10 sene terlettiği siyah-beyazlı formayla 310 maça çıktı. Milli orta saha takımına toplam 35 gol 62 asistlik katkı sağladı.

YORUMLAR
500
Beşiktaş'tan Braga'ya transfer olan Serdar Saatçı'nın serbest kalma bedeli 40 milyon avro oldu Beşiktaş'tan Braga'ya transfer olan Serdar Saatçı'nın serbest kalma bedeli 40 milyon avro oldu Süper Lig'de 5. haftanın hakemleri açıklandı! Açılışı Arda Kardeşler yapacak Süper Lig'de 5. haftanın hakemleri açıklandı! Açılışı Arda Kardeşler yapacak

Oğuzhan Özyakup, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş'tan ayrılan Oğuzhan Özyakup, Fortuna Sittard'a transfer oldu - Son Dakika


Son Dakika
18:38 Türkiye Futbol Federasyonu binasına silahlı saldırı! 5 kurşun sıkıldı
18:15 Beşiktaş'tan ayrılan Oğuzhan Özyakup, Fortuna Sittard'a transfer oldu
17:23 "Demir Yumruk" vuruldu! Erol Evcil'e 30 yıl 9 ay hapis talebi
17:15 Geçtiğimiz sezon Süper Lig'in gol kralı olan Umut Bozok Trabzonspor'a transfer oldu
17:14 Bülent Arınç suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddiaları sonrası AK Parti'yi eleştirdi: Yasa dışı işlere karışan adalete teslim edilmeli
17:01 Av yasağı sona erdi, "Vira Bismillah" diyen balıkçılar, tezgahları doldurdu!
16:47 Ünlü şarkıcı Gülşen'in ev hapsinin kaldırılması talebi reddedildi
16:41 Manchester City, Borussia Dortmund'un stoperi Manuel Akanji'yi kadrosuna kattı
16:42 Emre Belözoğlu ile futbol yorumcusu Cem Dizdar TRT Spor'un canlı yayında kapıştı
16:38 Acun Ilıcalı transferde hız kesmiyor! Hull City Traore'yi kadrosuna kattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2022 18:54:59. #1.11#
SON DAKİKA: Beşiktaş'tan ayrılan Oğuzhan Özyakup, Fortuna Sittard'a transfer oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement