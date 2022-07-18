Bursasporlu futbolcular forma savaşı veriyor - Son Dakika
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Bursasporlu futbolcular forma savaşı veriyor

18.07.2022 20:32
Bursasporlu futbolcular forma savaşı veriyor

Yeni sezon hazırlıklarına çift idmanla devam eden Bursaspor'un akşam antrenmanında adeta forma savaşı vardı.

Yeni sezon hazırlıklarına çift idmanla devam eden Bursaspor'un akşam antrenmanında adeta forma savaşı vardı. Yeşil-beyazlı futbolcular, kıran kırana mücadele verdi.

Bursaspor, yeni sezon hazırlıklarına bu akşam saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Mesut Şen Sahası'nda yaptığı antrenman ile devam etti. Teknik Direktör Tahsin Tam gözetiminde gerçekleşen idman 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman geniş alanda pas ve pres çalışmalarıyla devam etti. Yeşil-beyazlı takım son bölümde tam sahada çift kale maç yaptı. Futbolcuların oldukça hırslı ve istekli oldukları gözlendi. Bursaspor yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenman ile hazırlıklarını sürdürecek.

(Barış Yalım - İHA)

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Kaynak: İHA

Spor, Güncel, Son Dakika

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