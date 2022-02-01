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Son Dakika: Fenerbahçe'de şaşırtan veda! Alman yıldız Danimarka ekibine kiralandı - Son Dakika

Son Dakika: Fenerbahçe'de şaşırtan veda! Alman yıldız Danimarka ekibine kiralandı

01.02.2022 00:12

Son dakika: Midtjylland, Fenerbahçe'den Max Meyer'i satın alma opsiyonuyla birlikte kiraladı. Sarı-lacivertli kulüp yaptığı açıklamada, "Alman orta saha oyuncumuz Maximilian Meyer satın alma opsiyonu ile birlikte sezon sonuna kadar Danimarka Süper Lig ekibi FC Midtjylland'a kiralandı." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin sezon başında renklerine kattığı Max Meyer, Danimarka ekibi Midtjylland'a satın alma opsiyonuyla birlikte kiralandı.

SATIN ALMA OPSİYONUYLA BİRLİKTE KİRALANDI

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Alman orta saha oyuncumuz Maximilian Meyer satın alma opsiyonu ile birlikte sezon sonuna kadar Danimarka Süper Lig ekibi FC Midtjylland'a kiralandı. Futbolcumuza yeni kulübünde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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Midtjylland, Fenerbahçe, Danimarka, Alman, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Son Dakika: Fenerbahçe'de şaşırtan veda! Alman yıldız Danimarka ekibine kiralandı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Son Dakika: Fenerbahçe'de şaşırtan veda! Alman yıldız Danimarka ekibine kiralandı - Son Dakika
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