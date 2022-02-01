Son Dakika: Fenerbahçe'de şaşırtan veda! Alman yıldız Danimarka ekibine kiralandı

Fenerbahçe'nin sezon başında renklerine kattığı Max Meyer, Danimarka ekibi Midtjylland'a satın alma opsiyonuyla birlikte kiralandı.
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Alman orta saha oyuncumuz Maximilian Meyer satın alma opsiyonu ile birlikte sezon sonuna kadar Danimarka Süper Lig ekibi FC Midtjylland'a kiralandı. Futbolcumuza yeni kulübünde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
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