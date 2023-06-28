Son Dakika: Fenerbahçe, teknik direktörlük görevi için İsmail Kartal ile 1 yıllık anlaşmaya vardı - Son Dakika
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Son Dakika: Fenerbahçe, teknik direktörlük görevi için İsmail Kartal ile 1 yıllık anlaşmaya vardı

28.06.2023 19:54

Son dakika: Fenerbahçe, teknik direktörlük görevi için İsmail Kartal ile 1 yıllık anlaşmaya vardı.

Fenerbahçe, İsmail Kartal ile 2023-2024 sezonu için bir yıllık anlaşmaya varıldığını açıkladı.

3'ÜNCÜ DÖNEMİNE İMZA ATTI

İsmail Kartal, daha önce 2014-2015 ve 2021-2022 sezonlarında Fenerbahçe'yi çalıştırmıştı. 62 yaşındaki çalıştırıcı Fenerbahçe, iki sezonda da ligi ikinci sırada bitirmişti.

Kulüp açıklama yaptı;

Fenerbahçemize hem futbolcu hem de teknik direktör olarak hizmet eden ve en zor dönemlerde camiamızın bir neferi olarak hiçbir sorumluluktan kaçınmayan İsmail Kartal Hocamız ile 2023-2024 sezonu için bir yıllık anlaşmaya varılmıştır.

İsmail Kartal, Fenerbahçe kariyerini bu sezon yarışacağımız tüm kulvarlarda kupalar kazanarak taçlandırmak için, yeniden Çubuklu'nun başına geçiyor.

Yuvana hoş geldin FENERBAHÇE'NİN NEFERİ

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İsmail Kartal, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Son Dakika: Fenerbahçe, teknik direktörlük görevi için İsmail Kartal ile 1 yıllık anlaşmaya vardı - Son Dakika
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