Son Dakika: Formula 1 Türkiye Grand Prix'sini Valtteri Bottas kazandı! Hamilton mucizeyi gerçekleştiremedi

Formula 1 İstanbul GP'yi, Mercedes'in Fin pilotu Valtteri Bottas kazandı. Podyumu RedBull'lar tamamladı. Red Bull'dan Verstappen ikinci, Perez üçüncü oldu.

CEZA ALDI

Antrenman turlarında içten yanmalı motor kullanan Hamilton, 10 sıra grid cezası almıştı. Yarışa 11. sırada başlayan Hamilton, zirveyi çok zorladı ama 5. sırada bitirebildi. Hamilton, bir ara ilk 3'te yer aldı, lastik değiştirmeye gitmedi ancak en sonunda pite girmek zorunda kaldı.

"HER ŞEY GÜZELDİ"

Bottas zaferin ardından, "1 yıldan fazla süre geçti son galibiyetimden bu yana. Virajlarda bazen zorlandım ama nefis bir sürüş oldu. Şu ana kadar gösterdiğim en iyi performanslarımdan biriydi. Kolay değildi tabii ki. Memnunum. Her şey sorunsuz gitti" açıklamasını yaptı.

ÖNE ÇIKAN NOTLAR:

7 kez Dünya Şampiyonu Lewis Hamilton, 11. sıradan başladığı yarışı 5. sırada tamamladı.

3. sıradan start alan Ferrari pilotu Chalres Leclerc, 4. oldu ve podyumun dışında kaldı.

İlk virajda Alonso'yla temas eden Pierre Gasly, 6. sırayı almayı başardı.