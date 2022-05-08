Son dakika: Fransa Kupası'nı Nantes kazandı - Son Dakika
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Son dakika: Fransa Kupası'nı Nantes kazandı

08.05.2022 00:02
Son dakika: Fransa Kupası'nı Nantes kazandı

Edinilen son dakika haberine göre Fransa Kupası finalinde Nice'i 1-0 yenen Nantes, kupanın sahibi oldu.

Fransa Kupası finalinde Nice'i 1-0 yenen Nantes, kupanın sahibi oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi finaline de ev sahipliği yapacak başkent Paris'teki Fransa Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, golsüz sona erdi.

Nantes, ikinci yarıya penaltı kazanarak başladı. 47. dakikada penaltıyı golle sonuçlandıran Ludovic Blas, Nantes'ı 1-0 öne geçirdi ve karşılaşma, bu skorla tamamlandı.

Turnuvada 22 yıl aranın ardından dördüncü kupasına ulaşan Nantes, katıldığı dört finalden de galip ayrılmayı başardı.

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UEFA Şampiyonlar Ligi, Fransa, Nantes, Paris, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Son dakika: Fransa Kupası'nı Nantes kazandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: Fransa Kupası'nı Nantes kazandı - Son Dakika
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