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Son Dakika: Galatasaray'da kalenin yeni sahibi Barcelona'dan! Resmen imzayı attı - Son Dakika

Son Dakika: Galatasaray'da kalenin yeni sahibi Barcelona'dan! Resmen imzayı attı

31.01.2022 21:06

Son dakika: Galatasaray, Barcelona'dan kaleci Inaki Pena'yı sezon sonuna kadar kiraladı.

Fernando Muslera'nın sakalığı sonrası önceliğini kaleci transferine veren Galatasaray, Barcelona'dan Inaki Pena'yı kadrosuna kattı. Sezon sonuna kadar kiralanan 22 yaşındaki kalecinin sözleşmesinde satın alma opsiyonu bulunmuyor.

"BARCELONA'NIN GELECEK VAAT EDEN İSİMLER ARASINDA GÖRDÜĞÜ ELDİVEN"

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Iñaki Peña'nın geçici transferi konusunda sezon sonuna dek anlaşma sağladı." ifadeleri kullanırken "Barcelona'nın gelecek vaat eden isimler arasında gördüğü 22 yaşındaki eldiven İspanya Milli Takımı'nın U16 ve U21 arasındaki tüm alt yaş kategorilerinde toplam 29 kez forma giydi. Iñaki Peña'ya kulübümüze hoş geldin diyor, Galatasaray forması altında kendisine başarılı bir kariyer diliyoruz." denildi.

Son Dakika: Galatasaray'da kalenin yeni sahibi Barcelona'dan! Inaki Pena resmen imzayı attı
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Galatasaray, Barcelona, Muslera, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Son Dakika: Galatasaray'da kalenin yeni sahibi Barcelona'dan! Resmen imzayı attı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Son Dakika: Galatasaray'da kalenin yeni sahibi Barcelona'dan! Resmen imzayı attı - Son Dakika
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