Son dakika: Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi Zalgiris oldu.

Süper Lig devi Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi Zalgiris oldu. 1. ön eleme maçında Struga'yı 2-1 mağlup eden Litvanya ekibi Zalgiris, sarı-kırmızılılarla kozlarını paylaşacak.
Zalgiris'e galibiyeti getiren golleri 78. dakikada Kendysh, 83. dakikada Radic(k.k) kaydetti. Struga'nın golü 76. dakikada penaltıdan Ibraimi'den geldi.
Galatasaray'ın Zalgiris ile oynayacağı ikinci ön eleme ilk maçı 26 Temmuz Çarşamba günü, rövanş ise 2 Ağustos'ta yapılacak.
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