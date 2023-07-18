Son Dakika: Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi Zalgiris oldu. - Son Dakika
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Son Dakika: Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi Zalgiris oldu.

18.07.2023 20:13

Son dakika: Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi Zalgiris oldu.

Süper Lig devi Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi Zalgiris oldu. 1. ön eleme maçında Struga'yı 2-1 mağlup eden Litvanya ekibi Zalgiris, sarı-kırmızılılarla kozlarını paylaşacak.

MÜCADELE 2-1 BİTTİ

Zalgiris'e galibiyeti getiren golleri 78. dakikada Kendysh, 83. dakikada Radic(k.k) kaydetti. Struga'nın golü 76. dakikada penaltıdan Ibraimi'den geldi.

İLK MAÇ 26 TEMMUZ'DA

Galatasaray'ın Zalgiris ile oynayacağı ikinci ön eleme ilk maçı 26 Temmuz Çarşamba günü, rövanş ise 2 Ağustos'ta yapılacak.

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SON DAKİKA: Son Dakika: Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi Zalgiris oldu. - Son Dakika
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