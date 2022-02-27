Son dakika: Geleneksel okçulukta Büyükler Salon Türkiye Şampiyonası sona erdi - Son Dakika
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Son dakika: Geleneksel okçulukta Büyükler Salon Türkiye Şampiyonası sona erdi

27.02.2022 16:13

Son dakika haberi... Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu (TGTOF) tarafından düzenlenen Büyükler Salon Türkiye Şampiyonası, Samsun'da sona erdi.

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu (TGTOF) tarafından düzenlenen Büyükler Salon Türkiye Şampiyonası, Samsun'da sona erdi.

İlkadım Okçuluk Salonu'nda düzenlenen müsabakalara 120 kulüpten 260'ı kadın 810 sporcu katıldı.

Şampiyonada kadınlarda Sena Keçeci birinci, Şeyma Akgül ikinci, Sena Çoğal üçüncü oldu. Erkeklerde Mehmet Doğan birinciliği, Turgay Aslan ikinciliği, Faruk Siler üçüncülüğü elde etti.

Takımlarda ise kadınlarda Okçular Vakfı Spor Kulübü sporcuları Sena Keçeci, Beyzanur Akhan ve Fulya Erilli birinci, Hasanağa Geleneksel Okçuluk sporcuları Ayşe Ayyıldız, Macide Çelik ve Kadriye Gündoğan ikinci, Kocaeli Öncü Gençlik sporcuları Hatice Kurt, Betül Açıkgöz ve Melike Çörtük üçüncü sırada yer aldı.

Erkeklerde Okçular Vakfı Spor Kulübü sporcuları Mahmut Furkan Erilli, Ahmet Üçler ve Mustafa Doğan birinciliğe, Hasanağa Geleneksel Okçuluk sporcuları Hayati Akkaya, Osman Bacılı ve Erdem Gömleksiz ikinciliğe, Atıcılar Geleneksel Okçuluk sporcuları İlker Mutlu, Murat Üstün ve Ali Orhan üçüncülüğe ulaştı.

Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, yaptığı açıklamada, spor kenti Samsun'da geleneksel okçuluk adına güzel bir şampiyona gerçekleştiğini belirterek, başarılı sporcuları tebrik etti.

Son dakika: Geleneksel okçulukta Büyükler Salon Türkiye Şampiyonası sona erdi
Son dakika: Geleneksel okçulukta Büyükler Salon Türkiye Şampiyonası sona erdi
Son dakika: Geleneksel okçulukta Büyükler Salon Türkiye Şampiyonası sona erdi

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Samsun'da rekor katılımlı 'Geleneksel Türk Okçuluğu Türkiye Şampiyonası' Samsun'da rekor katılımlı 'Geleneksel Türk Okçuluğu Türkiye Şampiyonası' Son dakika! Geleneksel okçulukta Büyükler Salon Türkiye Şampiyonası, Samsun'da devam ediyor Son dakika! Geleneksel okçulukta Büyükler Salon Türkiye Şampiyonası, Samsun'da devam ediyor

Okçuluk, Türkiye, Samsun, Türk, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Son dakika: Geleneksel okçulukta Büyükler Salon Türkiye Şampiyonası sona erdi - Son Dakika


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