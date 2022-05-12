Son dakika haber | Anadolu Efes'in Euroleague şampiyonluğu Bahçelievler'de ölümsüzleşecek - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber | Anadolu Efes'in Euroleague şampiyonluğu Bahçelievler'de ölümsüzleşecek

12.05.2022 11:11
Son dakika haber | Anadolu Efes'in Euroleague şampiyonluğu Bahçelievler'de ölümsüzleşecek

Son dakika spor haberi: Anadolu Efes'in 2020-21 sezonunda kazandığı Euroleague şampiyonluğu, Bahçelievler Belediyesi'nin yaptıracağı anıtla ölümsüzleştirilecek.

Anadolu Efes'in 2020-21 sezonunda kazandığı Euroleague şampiyonluğu, Bahçelievler Belediyesi'nin yaptıracağı anıtla ölümsüzleştirilecek. 

Anadolu Efes, Turkish Airlines Euroleague'in 2020-21 sezonunda tarihinde ilk kez şampiyonluğa ulaştı. Spor kulüplerinin elde ettikleri şampiyonlukları anıtlaştırmayı geleneksel hale getiren Bahçelievler Belediyesi, Anadolu Efes'in şampiyonluğunu, Koraç Kupası Anıtı'nın da bulunduğu alanda ölümsüzleştirme kararı aldı. Anadolu Efes Spor Kulübü için dünyaca ünlü heykel ustası Tankut Öktem'in atölyesinde, kızı Heykeltraş ve Y. Mimar Pınar Öktem Doğan tarafından anıt yaptıran Bahçelievler Belediyesi, 16 mayıs pazartesi günü saat 13: 00'te gerçekleştireceği törenle anıtın açılışını gerçekleştirecek. Düzenlenecek törene; Anadolu Efes Spor Kulübü Başkanı Tuncay Özilhan, Baş Antrenör Ergin Ataman ve oyuncuların yanı sıra kulüp yöneticileri de katılacak.

Anıta ev sahipliği yapacak olmanın gururunu yaşadıklarını belirten Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, "THY Avrupa Ligi'nde şampiyon olan Anadolu Efes'in kupasını, spor denilince ilk akla gelen ilçe olan Bahçelievlerimizde anıtlaştırmanın gururunu yaşıyoruz. Daha önce Anadolu Efes'in kazandığı Koraç Kupası'nı ve Galatasaray'ın UEFA Kupası'nı da Bahçelievler'de anıtlaştırdık. Beşiktaş'ın 2012'de kazandığı FIBA Eurochallenge, Fenerbahçe Beko'nun 2016-2017 sezonunda kazandığı THY EuroLeague şampiyonluk anıtları da Bahçelievlerimizi süslemeye devam ediyor" ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
THY Avrupa Ligi'nde sezonun en iyi 5'i belli oldu THY Avrupa Ligi'nde sezonun en iyi 5'i belli oldu Anadolu Efes'in şampiyonluk heykeli Bahçelievler'de açılacak Anadolu Efes'in şampiyonluk heykeli Bahçelievler'de açılacak Son dakika haberleri! Anadolu Efes'in EuroLeague Şampiyonluğu Bahçelievler'de ölümsüzleşiyor Son dakika haberleri! Anadolu Efes'in EuroLeague Şampiyonluğu Bahçelievler'de ölümsüzleşiyor

Turkish Airlines Euroleague, Bahçelievler, Anadolu Efes, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Son dakika haber | Anadolu Efes'in Euroleague şampiyonluğu Bahçelievler'de ölümsüzleşecek - Son Dakika


Son Dakika
16:58 Fenerbahçe ve Beşiktaş formalarını giyen eski futbolcu Sezer Öztürk, 14 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı
16:52 DEVA'dan "Suç duyurusunda bulunacağız" açıklamasını yapan Gaziantep Valiliği'ne tepki: Sabırsızlıkla bekliyoruz
16:49 AK Partili Bülent Turan'dan "Canan Kaftancıoğlu" tepkisi: "Gel Muharrem"den, "koşun vekillere!"
16:47 Kourtney Kardashian 15 milyon liralık nişan yüzüğünü kırınca saatlerce ağladı
16:38 Casuslukla suçlanan Metin Gürcan'a yeniden tutuklama kararı
16:34 Nagehan Alçı'dan beklenmedik Canan Kaftancıoğlu sözleri: Bu rezaleti kabul etmiyorum
16:23 Kaftancıoğlu kararından sonra Meclis'te koltuklar boşaldı: TBMM tatile girebilir
16:20 İmamoğlu'ndan Canan Kaftancıoğlu'na destek: Başkanımızın yanındayım!
16:17 Tether'de düşüş paniği: CTO'dan açıklama geldi
16:16 Ayşegül Aldinç ve Bige Önal'dan MHP'li vekil Ahmet Çakar'a "Melis Sezen" tepkisi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2022 17:12:16. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haber | Anadolu Efes'in Euroleague şampiyonluğu Bahçelievler'de ölümsüzleşecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement