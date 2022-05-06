Son dakika haber... Aysel Özkan, bronz madalya kazandı - Son Dakika
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Son dakika haber... Aysel Özkan, bronz madalya kazandı

06.05.2022 20:16
Son dakika haber... Aysel Özkan, bronz madalya kazandı

Son dakika gelişmesine göre Gençler Dünya Halter Şampiyonası akşam seansında kadınlar 71 Kiloda mücadele eden milli sporcu Aysel Özkan, koparma müsabakasında 101 kilo derecesiyle bronz madalya kazandı.

Gençler Dünya Halter Şampiyonası akşam seansında kadınlar 71 Kiloda mücadele eden milli sporcu Aysel Özkan, koparma müsabakasında 101 kilo derecesiyle bronz madalya kazandı.

Silkmede 120 kilo ile beşinci toplamda da 221 kiloluk derecesiyle yarışmayı dördüncü sırada tamamladı. Şampiyonanın altıncı gününde (7 Mayıs) 76 kilo bayanlarda Dilara Uçan ve 89 kilo erkeklerde Enes Çelik madalya için mücadele edecek. - İSTANBUL

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Bronz Madalya, Milli Sporcu, Aysel Özkan, Halter, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika haber... Aysel Özkan, bronz madalya kazandı - Son Dakika


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