Son dakika haber... Bucaspor 1928 patlama yaptı - Son Dakika
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Son dakika haber... Bucaspor 1928 patlama yaptı

02.10.2022 11:45
Son dakika haber... Bucaspor 1928 patlama yaptı

Bir son dakika haberine göre TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 2 maç üste üste alınan beraberliğin ardından Serik Belediyespor deplasmanına çıkan Bucaspor 1928, rakibini 5-1 yenerek patlama yaptı.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 2 maç üste üste alınan beraberliğin ardından Serik Belediyespor deplasmanına çıkan Bucaspor 1928, rakibini 5-1 yenerek patlama yaptı. Geçen sezon Serik Belediyespor'u çalıştıran Bucaspor 1928 Teknik Direktörü Cüneyt Dumlupınar, görkemli bir galibiyet elde ettiklerini belirtti. İyi bir oyun ortaya koyup farkı kazanmanın mutluluğunu yaşadıklarını anlatan deneyimli teknik adam, "2 hafta üst üste berabere kaldık. Ancak bu galibiyetle yeniden çıkışa geçeceğiz. Seri başlatmak istiyoruz. Zirve yarışında her zaman var olacağız" diye konuştu.


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Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Bucaspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Son dakika haber... Bucaspor 1928 patlama yaptı - Son Dakika

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