Son dakika haber... Bursaspor forma kol sponsorluğundan 600 bin lira kazandı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber... Bursaspor forma kol sponsorluğundan 600 bin lira kazandı

04.07.2022 17:37
Son dakika haber... Bursaspor forma kol sponsorluğundan 600 bin lira kazandı

Son dakika haberler... Bursaspor Kulübü, yeni sezon formaları için yaptıkları sponsorluk anlaşmalarını duyurmaya başladı.

Bursaspor Kulübü, yeni sezon formaları için yaptıkları sponsorluk anlaşmalarını duyurmaya başladı. Yeşil-beyazlıların 2022-2023 sezonunda giyeceği formaların kol sponsoru Bursa'nın bir zincir marketi oldu. Bursaspor'un kasasına ise bu anlaşmadan 600 bin lira gireceği açıklandı.

Bursaspor'un yeni sezon formaları ile ilgili sponsorluk anlaşmaları kamuoyuna duyurulmaya başlandı. Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde gerçekleşen basın toplantısına Başkan Ömer Furkan Banaz, Market Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Özen ve Reklam ve Bursaspor Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Metin Alp katıldı. Başkan Ömer Furkan Banaz, "Yeni sezonla alakalı forma lansmanımız oldu. Reklam alanlarımız için de çalışmalar gerçekleştirdik. Bursaspor'u iyi günde kötü günde destekleyen zincir marketle de kol sponsorluğu konusunda anlaşmaya vardık. 2022-2023 sezonu için el sıkıştık. Önümüzde zor bir sezon bizleri bekliyor. Yarın sırt sponsorluğunu, Çarşamba günü de göğüs sponsorluğu ile ilgili lansmanlar devam edecek. Kol sponsorluğu anlaşmamızdan 600 bin TL kazanç elde ettik" dedi. - BURSA

YORUMLAR
500
Ömer Furkan Banaz: 'Tuğbey Akgün'le alakalı ısrarımız devam ediyor' Ömer Furkan Banaz: 'Tuğbey Akgün'le alakalı ısrarımız devam ediyor' Çekirge'ye yeniden prestij katacak proje Çekirge'ye yeniden prestij katacak proje
Kaynak: İHA

Bursaspor, Bursa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Son dakika haber... Bursaspor forma kol sponsorluğundan 600 bin lira kazandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:33 Acun Ilıcalı, başarısızlığın sorumlusunu Aziz Yıldırım gösterdi... Fenerbahçe camiası karıştı
17:29 İBB Başkanı İmamoğlu'nun "Görevim son bulabilir" çıkışına CHP'den yanıt: Gönlü rahat olsun
17:25 Eskişehir'de mera alanlarına ekim yapan çiftçilere yüz binlerce liralık para cezası kesildi: Erdoğan'ın sözünü hatırlatıp ceza affı talep ettiler
16:50 Geleceği gören robot yaptılar! Ortaya çıkan sonuç dünyayı hayrete düşürdü
16:49 Gizli Saklı dizisinde yaşanan hata sosyal medyada gündem oldu! Oyuncu Flordun'un bile dikkati dağıldı
16:32 Bakan Bilgin'den milyonlarca EYT'liyi ilgilendiren açıklama: Yıl sonuna kadar çözeceğiz
16:27 Özbekistan'da kalıtımsal hastalıkla doğan bebek görenleri şoke etti: Yalnızca iki saat hayatta kalabildi
16:27 Sözleşmesindeki özel madde gün yüzüne çıktı! Arda Güler yok pahasına Fenerbahçe'den gidebilir
16:21 Amerikalı rap sanatçısı Playboi Carti, platformdan düştü
16:15 Kanadalı oyuncu Cyle Larin, Beşiktaş'ın ardından Club Brugge ile sözleşme imzaladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2022 17:45:33. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haber... Bursaspor forma kol sponsorluğundan 600 bin lira kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement