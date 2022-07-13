Yeni sezonda Spor Toto 1'inci Lig'de mücadele edecek Çaykur Rizespor'da takviye çalışmaları devam ediyor. Yeşil-mavili ekip, 24 yaşındaki Ugandalı orta saha oyuncusu Farouk Miya ve 29 yaşındaki Arnavut orta saha oyuncusu Enriko Papa'yla 2 yıllık sözleşme imzaladı. Çaykur Rizespor Kulübü'nden yapılan yazılı açıklamada her 2 futbolcuya da Rizespor forması altında başarı dileğinde bulunuldu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Spor › Son dakika haber! Çaykur Rizespor'da 2 transfer - Son Dakika

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