Çaykur Rizespor, Ugandalı futbolcu Farouk Miya'yı ve son olarak Botosani forması giyen Enrikon Papa'yı kadrosuna kattı.
Yeni sezonda Spor Toto 1'inci Lig'de mücadele edecek Çaykur Rizespor'da takviye çalışmaları devam ediyor. Yeşil-mavili ekip, 24 yaşındaki Ugandalı orta saha oyuncusu Farouk Miya ve 29 yaşındaki Arnavut orta saha oyuncusu Enriko Papa'yla 2 yıllık sözleşme imzaladı. Çaykur Rizespor Kulübü'nden yapılan yazılı açıklamada her 2 futbolcuya da Rizespor forması altında başarı dileğinde bulunuldu.
Son Dakika › Spor › Son dakika haber! Çaykur Rizespor'da 2 transfer - Son Dakika