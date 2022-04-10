Son dakika haber: Charleston Açık'ı İsviçreli tenisçi Belinda Bencic kazandı - Son Dakika
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Son dakika haber: Charleston Açık'ı İsviçreli tenisçi Belinda Bencic kazandı

10.04.2022 23:26
Son dakika haber: Charleston Açık'ı İsviçreli tenisçi Belinda Bencic kazandı

Son dakika haberler... ABD'de düzenlenen Charleston Açık Tenis Turnuvası'nda İsviçreli Belinda Bencic şampiyon oldu.

ABD'de düzenlenen Charleston Açık Tenis Turnuvası'nda İsviçreli Belinda Bencic şampiyon oldu.

Güney Karolina eyaletindeki Charleston kentinde düzenlenen Kadınlar Tenis Birliği (WTA) turnuvasının tek kadınlar finalinde, 4 numaralı seribaşı Tunuslu Ons Jabeur ile 10 numaralı seribaşı Bencic karşılaştı.

2 saat 35 dakika süren mücadeleyi 6-1, 5-7 ve 6-4'lük setlerle 2-1 kazanan Bencic, turnuvada kupaya uzandı.

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda tek kadınlarda altın madalyaya uzanan Bencic, tekler kategorisinde ise kariyerinin ilk toprak kort zaferine ulaştı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Son dakika haber: Charleston Açık'ı İsviçreli tenisçi Belinda Bencic kazandı - Son Dakika


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