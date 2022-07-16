Chelsea, son 8 sezonda İtalya 'nın Napoli takımıyla 317 maça çıkan ve 14 gol atan Koulibaly için 34 milyon sterlin bonservis ödedi.

Kaynak: AA

Kalidou Koulibaly, Real Madrid, Chelsea, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Son dakika haber! Chelsea, Senegalli savunma oyuncusu Koulibaly'yi transfer etti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.