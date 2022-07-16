Son dakika haber! Chelsea, Senegalli savunma oyuncusu Koulibaly'yi transfer etti - Son Dakika
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Son dakika haber! Chelsea, Senegalli savunma oyuncusu Koulibaly'yi transfer etti

16.07.2022 10:26
Son dakika haber! Chelsea, Senegalli savunma oyuncusu Koulibaly'yi transfer etti

Son dakika spor haberi... İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, Senegalli savunma oyuncusu Kalidou Koulibaly'yi kadrosuna kattı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, Senegalli savunma oyuncusu Kalidou Koulibaly'yi kadrosuna kattı.

Yaz transfer döneminde savunma oyuncularından Antonio Rüdiger'i Real Madrid'e, Andreas Christensen'i de Barcelona'ya kaptıran başkent temsilcisi, 31 yaşındaki Koulibaly ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Chelsea, son 8 sezonda İtalya'nın Napoli takımıyla 317 maça çıkan ve 14 gol atan Koulibaly için 34 milyon sterlin bonservis ödedi.

Senegalli futbolcu, Raheem Sterling'in ardından bu yaz Londra ekibinin ikinci transferi oldu.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Kalidou Koulibaly, Real Madrid, Chelsea, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Son dakika haber! Chelsea, Senegalli savunma oyuncusu Koulibaly'yi transfer etti - Son Dakika

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