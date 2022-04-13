Son dakika haber... Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun 4. etabının kazananı Sepulveda oldu - Son Dakika
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Son dakika haber... Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun 4. etabının kazananı Sepulveda oldu

13.04.2022 16:37
Son dakika haber... Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun 4. etabının kazananı Sepulveda oldu

Son dakika haber: 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun İzmir-Manisa etabını Eduardo Sepulveda kazandı.

57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun İzmir- Manisa etabını Eduardo Sepulveda kazandı.

Bu yıl 'Tarihe ve Doğaya Saygı' temasıyla gerçekleştirilen ve 14 ülkeden 25 takım olmak üzere toplam 161 sporcunun mücadele ettiği 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 4. etabı tamamlandı. İzmir'in Konak ilçesinden Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun verdiği startla pedal basan sporcular, Karşıyaka'dan geçerek Ulukent yönüne devam etti. Ardından Menemen'den geçen bisikletçiler, Manisa il sınırına ulaştı. Turgutlu üzerinden Kemalpaşa'ya yönelen bisikletçiler, Akalan'dan geçerek Spil Dağı tırmanışının ardından finiş noktasına ulaştı. Son bölümü çekişmeli geçen mücadelede 3.48: 38'lik derecesiyle İzmir (Konak) - Manisa (Spil) etabını Arjantinli sporcu Eduardo Sepulveda kazandı. İkinciliği Israel-Premier Tech takımından Patrik Bevin, üçüncülüğü ise Lotto Soudal takımından Harm Vanhoucke elde etti.

57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda genel klasman birinciliğini belirleyecek olan İzmir-Manisa'da Eduardo Sepulveda, önemli bir avantaj elde etti. Arjantinli sporcu, bu başarısı ile hem genel klasman liderini gösteren turkuaz mayoyu hem de kırmızı mayonun sahibi oldu. Beyaz mayonun sahibi Ukraynalı sporcu Sakarya BB'den Vitaly Buts olurken yeşil mayo Belçikalı Jasper Philipsen'in oldu.

Spil Dağı Milli Parkı'nda düzenlenen ödül töreninde sporcuların ödüllerini Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu takdim etti. Törene Bakan Kasapoğlu'nun yanı sıra Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, AK Parti Manisa Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık, daire müdürleri, belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. - MANİSA

Son dakika haber... Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun 4. etabının kazananı Sepulveda oldu
Son dakika haber... Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun 4. etabının kazananı Sepulveda oldu
Son dakika haber... Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun 4. etabının kazananı Sepulveda oldu
Son dakika haber... Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun 4. etabının kazananı Sepulveda oldu
Son dakika haber... Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun 4. etabının kazananı Sepulveda oldu
Son dakika haber... Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun 4. etabının kazananı Sepulveda oldu
Son dakika haber... Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun 4. etabının kazananı Sepulveda oldu

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Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, Mehmet Kasapoğlu, Manisa, İzmir, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika haber... Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun 4. etabının kazananı Sepulveda oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber... Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun 4. etabının kazananı Sepulveda oldu - Son Dakika
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