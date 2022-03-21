Son dakika haber! Down sendromlu Ömer kulaç atarak 20 madalyaya kazandı - Son Dakika
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Son dakika haber! Down sendromlu Ömer kulaç atarak 20 madalyaya kazandı

21.03.2022 11:02
Son dakika haber! Down sendromlu Ömer kulaç atarak 20 madalyaya kazandı

Son dakika haberler... Tekirdağ'da yaşayan down sendromlu Ömer Erdemir, yüzme sporundaki başarısını madalyalar kazanarak taçlandırıyor.

Tekirdağ'da yaşayan down sendromlu Ömer Erdemir, yüzme sporundaki başarısını madalyalar kazanarak taçlandırıyor.

Erdemir, ailesinin tavsiyesiyle 8 yıl önce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün Atatürk Yüzme Havuzunda açılan yüzme kursuna katıldı. Burada yüzmeyi öğrenerek sosyalleşen Erdemir, gösterdiği performansla 6 yıl önce şampiyonlara katılmaya başladı. Erdemir, katıldığı Türkiye ve bölge şampiyonalarında farklı kategorilerde 5'i altın 20 madalya kazandı.

Elde ettiği başarılarla öz güven kazanan ve geleceğe umutla bakan Erdemir, kendini geliştirip bu yıl yapılacak şampiyonada milli takıma seçilmeyi amaçlıyor.

Ömer Erdemir, AA muhabirine, yüzmeyle tanıştıktan sonra kendine olan güveninin arttığını, zamanla kendisini de geliştirerek madalyalar kazandığını söyledi. İlk başlarda havuzda kenarlara tutunarak yüzmeye çalıştığını, daha sonra hocalarının da desteğiyle korkularını yendiğini vurgulayan Erdemir, yüzmeyi çok sevdiğini belirtti.

Katıldığı şampiyonalarda dereceye girdikçe çok mutlu olduğunu ifade eden Erdemir, "Derece kazanınca mutlu oluyorum. Hocam da bazı şampiyonalarda derece kazanmasam da beni yine farklı şampiyonalara götürdü. Milli takımla birlikte şampiyonalara katılmak istiyorum. Daha hızlı yüzüp, ayaklarımı fazla kullanabilirsem daha başarılı olabilirim. Bence yüzmek çok güzel ve bence herkes yüzmeli. Yurt dışında da yarışmalara katılıp ülkemizi gururlandırmak isterim" dedi.

"Gayet azimli ve başarılı bir sporcu"

İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü yüzme antrenörü Anıl Bulut da Ömer'in 8 yıl önce yüzmeye başladığını belirterek, "Yüzmeyi öğrenmek için gelmişti ve o günden sonra hep devam etti hiç bırakmadı. Kendini geliştirip performans öğrencilerimiz arasına girdi. Ondan sonra yarışmalara katılmaya başladık. Bölgesel yarışmalar ve Türkiye şampiyonalarına gittik. Bugüne kadar katıldığı yarışlarda 20 madalya kazandı. Gayet azimli ve başarılı bir sporcu." dedi.

Bulut, yüzme sayesinde sosyalleşen down sendromlu çocukların öz güvenlerinin de arttığını vurguladı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Son dakika haber! Down sendromlu Ömer kulaç atarak 20 madalyaya kazandı - Son Dakika


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