Büyük Britanya-Türkiye maçına doğru - Son Dakika
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Büyük Britanya-Türkiye maçına doğru

30.06.2022 12:36

A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu'nda 3 Temmuz Pazar günü deplasmanda Büyük Britanya ile yapacakları maçı kazanarak 2. tura avantajlı gitmek istediklerini söyledi.

A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu'nda 3 Temmuz Pazar günü deplasmanda Büyük Britanya ile yapacakları maçı kazanarak 2. tura avantajlı gitmek istediklerini söyledi.

Büyük Britanya maçı hazırlıklarına İstanbul'da devam eden ay-yıldızlı ekip, medya gününde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda açıklamalarda bulunan Ergin Ataman, "Hazırlıklarımıza ay başından beri devam ediyoruz. Son 2 haftadır da tam kadro olarak çalışıyoruz. Teknik ve taktik hazırlıklarımızın sonuna doğru yaklaştık." dedi.

Üç takımın olduğu grupta Yunanistan'ın 2, Türkiye ve Büyük Britanya'nın birer galibiyeti olduğunu hatırlatan Ataman, şunları kaydetti:

"Grupta Yunanistan ile oynanan 2 maçı kaybetmişiz. Büyük Britanya'ya karşı da İstanbul'da yapılan maçı kazandık. Her gruptan 3 takım bir üst tura çıkıyor. Ağustos ayında başlayacak olan son turda çaprazdan Sırbistan, Letonya ve Belçika ile eşleşeceğiz. İngiltere maçı büyük önem taşıyor. Bu gruptan puanları taşıyarak çıkacağız. Yunanistan'a karşı 2 mağlubiyet olduğu için ciddi bir dezavantajımız var. İngiltere, Yunanistan'ı sahasında yendiği için 1 galibiyeti var. Bizim de bir galibiyetimiz bulunuyor. Deplasmanda kazanarak 2 galibiyetle üst tura çıkmak Dünya Kupası'na katılım için son derece önemli olacak."

İki ülke basketbolunu kıyaslayan Ataman, "Türkiye ile İngiltere basketbolu arasında çok ciddi fark var. Bu tip milli maçlarda bu tarz ülkelerin takımları özellikle kendi sahalarında çok baskılı ve etkili oyunlar oynayabiliyor. Onun için çok dikkatli olmamız gerekecek." ifadelerini kullandı.

Tecrübeli başantrenör, Türkiye'nin kadro kalitesine değinerek, "İyi bir kadromuz var. Kendimize güveniyoruz. Büyük Britanya maçından galibiyetle dönüp ilk bölümü tamamlayacağız. 1 Ağustos'tan sonra da Dünya Kupası elemelerinin önemli kısmına geçeceğiz. 25, 26 ve 28 Ağustos'ta çaprazdan gelecek takımlarla oynayacağız. 1 Eylül'de de esas hedefimiz olan, madalya ve şampiyonluk hedefi koyduğumuz Avrupa Şampiyonası'na katılacağız. Bunun da hazırlıkları tam kadro olarak 1 Ağustos'tan itibaren devam edecek." şeklinde görüş belirtti.

Ergin Ataman, kadroyu 16 kişiye indirdiklerini vurgulayarak, "İngiltere'ye 16 kişi gideceğiz. Ufak tefek sakatlığı olan oyuncularımız var. Orada da nihai kadroyu tespit edeceğiz." diye konuştu.

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Kaynak: AA

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