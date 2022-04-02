Son dakika haber! Eski futbolcu Hope Solo, alkollü araç kullanmaktan gözaltına alındı - Son Dakika
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Son dakika haber! Eski futbolcu Hope Solo, alkollü araç kullanmaktan gözaltına alındı

02.04.2022 15:28
Son dakika haber! Eski futbolcu Hope Solo, alkollü araç kullanmaktan gözaltına alındı

Son dakika spor haberi... ABD Milli Kadın Futbol Takımı'nın eski kalecisi Hope Solo, arka koltuğunda 2 yaşındaki ikizlerinin oturduğu araçta kendinden geçmiş halde bulunmasının ardından gözaltına alındı.

ABD Milli Kadın Futbol Takımı'nın eski kalecisi Hope Solo, arka koltuğunda 2 yaşındaki ikizlerinin oturduğu araçta kendinden geçmiş halde bulunmasının ardından gözaltına alındı.

Polis raporunu göre, Kuzey Carolina eyaletinin Winston- Salem kentindeki bir alışveriş merkezinin otoparkında bulunan Solo, alkollü araç kullanmak, polise mukavemet ve çocuk istismarıyla suçlanıyor.

Çocuklarının arka koltukta oturduğu ve motoru çalışan aracın direksiyonunda bir saatten fazla baygın halde yatan Solo, yoldan geçen biri tarafından fark edildi. 40 yaşındaki eski sporcu, olay yerine giden polis memurunun alkol testi yapmasına izin vermedi.

Tutuksuz yargılanacak Solo, 28 Haziran'da hakim karşısına çıkacak.

2000'den 2016'ya kadar giydiği ABD Milli Kadın Futbol Takımı formasıyla 2 olimpiyat ve bir dünya şampiyonluğu yaşayan Solo, 2016 Rio Olimpiyatları'nda İsveç'e çeyrek finalde yenildikleri maç sonrası yaptığı açıklamalar nedeniyle milli takımdan uzaklaştırılmıştı.

Antrenörleri ve takım arkadaşlarıyla girdiği polemiklerle hatırlanan Solo, 2014'te aile fertleriyle yaşadığı tartışma sonucu göz altına alınmıştı. Solo, 2015'te ise eşi Jerramy Stevens'ın alkollüyken kullandığı ABD Futbol Federasyonuna ait bir araçta yakalanmıştı. Solo, olay sonrası milli takımdan 30 gün uzaklaştırma cezası almıştı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Son dakika haber! Eski futbolcu Hope Solo, alkollü araç kullanmaktan gözaltına alındı - Son Dakika


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