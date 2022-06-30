Muğla temsilcisi Sarıyer 'den 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Selim Kayacı'yla sözleşme imzaladı. Selim, kariyerinde Sancaktepe FK, Gölcükspor , Şanlıurfaspor , Keçiörengücü ve Vanspor'da da oynadı. Fethiyespor'un transferde Vanspor'dan 26 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Fatih Somuncu'yla da pazarlık aşamasınd olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Spor › Son dakika haber... Fethiyespor'da transfer başladı - Son Dakika

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