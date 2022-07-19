Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul 'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yayımlanan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Mustafa Muhammed'in 2022-2023 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda Nantes ile resmi görüşmelere başlanmıştır." denildi.

Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Galatasaray, Fransa, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Son dakika haber... Galatasaray'dan Mustafa Muhammed'in Nantes'a transferiyle ilgili borsaya bildirim - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.