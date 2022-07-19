Son dakika haber... Galatasaray'dan Mustafa Muhammed'in Nantes'a transferiyle ilgili borsaya bildirim - Son Dakika
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Son dakika haber... Galatasaray'dan Mustafa Muhammed'in Nantes'a transferiyle ilgili borsaya bildirim

19.07.2022 16:47
Son dakika haber... Galatasaray'dan Mustafa Muhammed'in Nantes'a transferiyle ilgili borsaya bildirim

Son dakika spor haberine göre Galatasaray Kulübü, Mısırlı santrforu Mustafa Muhammed'in Fransa temsilcisi Nantes'a kiralık transferiyle ilgili borsaya açıklamada bulundu.

Galatasaray Kulübü, Mısırlı santrforu Mustafa Muhammed'in Fransa temsilcisi Nantes'a kiralık transferiyle ilgili borsaya açıklamada bulundu.

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yayımlanan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Mustafa Muhammed'in 2022-2023 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda Nantes ile resmi görüşmelere başlanmıştır." denildi.

Galatasaray'ın 2020-2021 sezonunun devre arasında Mısır'ın Zamalek Kulübünden kiraladığı ve geçen hafta bonservisini aldığı Mustafa Muhammed, Fransa'ya gitmek üzere sarı-kırmızılı takımın Avusturya kampından ayrılmıştı.

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Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Galatasaray, Fransa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Son dakika haber... Galatasaray'dan Mustafa Muhammed'in Nantes'a transferiyle ilgili borsaya bildirim - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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