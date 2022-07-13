Bursa'da denizde atına idman yaptıran apranti boğuldu - Son Dakika
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Bursa'da denizde atına idman yaptıran apranti boğuldu

13.07.2022 15:07
Bursa'da denizde atına idman yaptıran apranti boğuldu

Bursa'nın Mudanya ilçesinde denizde atına idman yaptıran 18 yaşındaki apranti Uğurcan Demirbaş, boğuldu.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde denizde atına idman yaptıran 18 yaşındaki apranti Uğurcan Demirbaş, boğuldu.

Esence Mahallesi Eşkel sahilinde atıyla denize giren Uğurcan Demirbaş, derinliğin fazla olduğu bölümde çırpınmaya başladı. Çevredekilerin durumu fark etmesi üzerine olay yerine ekipler sevk edildi.

Sağlık ekipleri, sudan çıkarılan Demirbaş'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Aprantinin naaşı, Mudanya Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Uğurcan Demirbaş'ın cenazesinin toprağa verilmek üzere memleketi Ardahan'a gönderileceği öğrenildi.

TJK, başsağlığı mesajı yayımladı

Türkiye Jokey Kulübü (TJK), meydana gelen üzücü hadise nedeniyle internet sitesinden başsağlığı mesajı yayımladı.

"Sahalarımızın genç aprantilerinden Uğurcan Demirbaş'ın, Bursa'da geçirdiği elim bir kaza sonucu hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız." denilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

" 2004 yılında Ardahan'da doğan Demirbaş, Ekrem Kurt Apranti Eğitim Merkezinden 2020 yılında mezun oldu. İlk yarışına 27 Kasım 2020'de Bursa Osmangazi Hipodromu'nda katılan ve toplam 85 yarışta at binen Uğurcan Demirbaş, ilk ve tek birinciliğini Bursa Osmangazi Hipodromu'nda 13 Haziran 2022'de 'Kademova' isimli safkanla elde etmişti. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve atçılık camiamıza başsağlığı dileriz."

Bursa'da denizde atına idman yaptıran apranti boğuldu

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Kaynak: AA

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