Giresunspor çıkışını sürdürme hedefinde

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden GZT Giresunspor'un teknik direktörü Hakan Keleş, iyi gidişatlarını ve sıralamadaki yükselişlerini Adana Demirspor deplasmanında da sürdürmek istediklerini belirtti.

Keleş, kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamada, ligin 16'ncı haftasında 12 Aralık Pazar günü deplasmanda Adana Demirspor ile yapacakları maçta da iyi gidişatlarını sürdürmek için sahaya çıkacaklarını vurguladı.

Geçen hafta VavaCars Fatih Karagümrük'ü yenerek oynadıkları son 8 maçtaki 5'inci, üst üste 3'üncü galibiyetlerini aldıklarını anımsatan Keleş, şunları kaydetti:

"Takım olarak iyi bir hava yakaladık, oyuncularımızın moral ve motivasyonları üst seviyede. Önümüzde Adana Demirspor karşılaşması var. Güçlü ve önemli bir rakiple zor bir deplasman maçına çıkacağız. Geçtiğimiz sezon Süper Lig'e yükselen iki takımın puan mücadelesi zevkli ve çekişmeli bir 90 dakika olacak. Bizim amacımız belli, iyi gidişatımızı ve sıralamadaki yükselişimizi Adana Demirspor deplasmanında da sürdürmek istiyoruz."

Keleş, ligin ilk devresinin tamamlanmasına 4 hafta kaldığına işaret ederek, "Devre arasına kadar toplayabileceğimiz maksimum puanları toplayıp, ligin ikinci yarısına çok daha iyi bir konumda başlamak hedefiyle yolumuza devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.