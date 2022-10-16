Son dakika haber... ISSF Havalı ve Ateşli Silahlar Dünya Şampiyonası - Son Dakika
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Son dakika haber... ISSF Havalı ve Ateşli Silahlar Dünya Şampiyonası

16.10.2022 16:12
Son dakika haber... ISSF Havalı ve Ateşli Silahlar Dünya Şampiyonası

Son dakika haber: 10 Metre Havalı Tabanca Büyük Erkekler Takımı, Mısır'da düzenlenen ISSF Havalı ve Ateşli Silahlar Dünya Şampiyonası'nda dördüncü oldu.

10 Metre Havalı Tabanca Büyük Erkekler Takımı, Mısır'da düzenlenen ISSF Havalı ve Ateşli Silahlar Dünya Şampiyonası'nda dördüncü oldu.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 25 Ekim'e kadar başkent Kahire'de sürecek organizasyonda bugün, 10 Metre Havalı Tabanca Büyük Erkekler Takım mücadelesi yapıldı.

Yusuf Dikeç, Buğra Tavşan ve İsmail Keleş'ten oluşan 10 Metre Havalı Tabanca Büyük Erkekler Takımı, Güney Kore ile bronz madalya maçına çıktı.

Güney Kore'ye 17-15 yenilen milli takım, müsabakayı dördüncü sırada tamamladı.

Organizasyonda yarın, 10 Metre Havalı Tabanca Karışık Takım mücadeleleri yapılacak.

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Kaynak: AA

Dünya Şampiyonası, Kahire, Mısır, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Son dakika haber... ISSF Havalı ve Ateşli Silahlar Dünya Şampiyonası - Son Dakika

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