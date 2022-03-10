Kulüpler Birliği, Spor Toto Süper Lig'de görevden alınan hakemler ve yayın ihalesi ile ilgili gündem maddelerini görüşmek üzere bugün olağanüstü toplanırken, sadece yayın ihalesiyle ilgili ortak bir karara varıldı.

Kulüpler Birliği bugün Süper Lig'de görevden alınan hakemler ve yayın ihalesi gündem maddelerini görüşmek üzere olağanüstü toplandı. Saat 12.00'de başlayan toplantı öncesi kulüp başkanları birlikte MHK Başkanı'nın yayıncı kuruluştaki açıklamalarını dinleyip, toplantıya öyle geçtiler. Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni hakem ve gözlemci listesi konusu başkanlar arasında büyük tartışmaya neden oldu. Kulüplerin hemen hepsi zamanlamanın yanlış olduğu konusunda hem fikir olmasına karşın, Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran buna karşı çıktı. Bu konuyla ilgili farklı fikirlerin ortaya çıkması ve tartışma çıkması sebebiyle ortak bir karar alınamadı. Konyaspor ve Alanyaspor başkanlarının dışında, diğer başkanların video konferans ile katıldığı toplantıda sadece yayın ihalesiyle ilgili ortak bir karara varıldı. Kulüpler Birliği, TFF'nin Paket 1 A'yı dışarıda bırakarak, diğer paketlerin satışını gerçekleştirme kararına karşı çıktı. Kulüpler, Paket 1 A'nın satılmadan diğer paketlerinin satılmaması konusunda görüş birliğine vardı. - İSTANBUL