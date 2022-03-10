Son dakika haber | Kulüpler Birliği, yayın ihalesiyle ilgili ortak karara vardı! - Son Dakika
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Son dakika haber | Kulüpler Birliği, yayın ihalesiyle ilgili ortak karara vardı!

10.03.2022 21:59
Son dakika haber | Kulüpler Birliği, yayın ihalesiyle ilgili ortak karara vardı!

Gelen son dakika haberine göre Kulüpler Birliği, Spor Toto Süper Lig'de görevden alınan hakemler ve yayın ihalesi ile ilgili gündem maddelerini görüşmek üzere bugün olağanüstü toplanırken, sadece yayın ihalesiyle ilgili ortak bir karara varıldı.

Kulüpler Birliği, Spor Toto Süper Lig'de görevden alınan hakemler ve yayın ihalesi ile ilgili gündem maddelerini görüşmek üzere bugün olağanüstü toplanırken, sadece yayın ihalesiyle ilgili ortak bir karara varıldı.

Kulüpler Birliği bugün Süper Lig'de görevden alınan hakemler ve yayın ihalesi gündem maddelerini görüşmek üzere olağanüstü toplandı. Saat 12.00'de başlayan toplantı öncesi kulüp başkanları birlikte MHK Başkanı'nın yayıncı kuruluştaki açıklamalarını dinleyip, toplantıya öyle geçtiler. Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni hakem ve gözlemci listesi konusu başkanlar arasında büyük tartışmaya neden oldu. Kulüplerin hemen hepsi zamanlamanın yanlış olduğu konusunda hem fikir olmasına karşın, Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran buna karşı çıktı. Bu konuyla ilgili farklı fikirlerin ortaya çıkması ve tartışma çıkması sebebiyle ortak bir karar alınamadı. Konyaspor ve Alanyaspor başkanlarının dışında, diğer başkanların video konferans ile katıldığı toplantıda sadece yayın ihalesiyle ilgili ortak bir karara varıldı. Kulüpler Birliği, TFF'nin Paket 1 A'yı dışarıda bırakarak, diğer paketlerin satışını gerçekleştirme kararına karşı çıktı. Kulüpler, Paket 1 A'nın satılmadan diğer paketlerinin satılmaması konusunda görüş birliğine vardı. - İSTANBUL

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TFF, beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle Süper Lig haricindeki tüm müsabakaları bir hafta kaydırarak 18-21 Mart'a aldı. TFF, beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle Süper Lig haricindeki tüm müsabakaları bir hafta kaydırarak 18-21 Mart'a aldı. Mete Kalkavan hakemliği bıraktı Mete Kalkavan hakemliği bıraktı

Spor Toto Süper Lig, Futbol Federasyonu, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika haber | Kulüpler Birliği, yayın ihalesiyle ilgili ortak karara vardı! - Son Dakika


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