Son dakika haber... Mert Çetin: "Takımdaki aile ortamımızı sahaya yansıtıp kazanacağız" - Son Dakika
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Son dakika haber... Mert Çetin: "Takımdaki aile ortamımızı sahaya yansıtıp kazanacağız"

11.04.2022 17:48

Son dakika haberler: - Mert Çetin: "Takımdaki aile ortamımızı sahaya yansıtıp kazanacağız" Lionel Carole: "Çalışarak Rize maçını çok ciddiye alacağız" Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda oynadığı Göztepe maçından 2-1 galibiyetle dönen Kayserispor, 33.

- Mert Çetin: "Takımdaki aile ortamımızı sahaya yansıtıp kazanacağız"

Lionel Carole: "Çalışarak Rize maçını çok ciddiye alacağız"

KAYSERİ - Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda oynadığı Göztepe maçından 2-1 galibiyetle dönen Kayserispor, 33. haftada evinde oynayacağı Rizespor maçına ara vermeden devam ediyor.

Göztepe maçının takım için çok önemli bir galibiyet olduğunu söyleyen Fransız oyuncu Lionel Carole, "Göztepe bizim için çok önemli bir galibiyetti. Sezon başındaki hedefimiz en kısa zaman zarfında ligde kalmayı garantilemekti. Bundan sonra önümüzdeki maçları daha rahat bir şekilde oynayacağız. Her şey belki de mükemmel değil ama sonuçta kendimizi iyi hissetmemizi sağlayan bir durum. Türkiye'de bütün maçlar çok zorlu. Hafta içerisinde çalışacağız ve Rize maçını çok ciddiye alacağız. Her şeyden önce içeride oynayacağımız bir maç, evimizde oynayacağız. Taraftarımızın önünde oynayacağız bu maçı ve bu maçla birlikte rakibimizi bizden olabildiğince uzak bir konuma getirmek istiyoruz ve ondan sonraki maçlara odaklanmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Mert Çetin: "Süper Lig'de hiçbir maç kolay değil"

Takımdaki aile bağlarını sahaya yansıtarak kazanmak istediklerini söyleyen Mert Çetin ise, "Göztepe maçında takımca elimizden gelen her şeyi vermek zorundaydık. Yenilgiyle geçen 5 haftanın üzerine tabi ki bu galibiyet bizi çok mutlu etti ve rahatlattı biraz. Herkes gibi ben de elimden gelen her şeyi yapmak zorundaydım. Son dakika yerdeki pozisyonum biraz ikonik oldu ama anlık tepkiler. Galibiyet istiyoruz ve bunun için her şeyi yapmamız gerekiyor ve ben de öyle yaptım maçta. 2-1 kazandık ve herkes çok mutlu. Kupada ve ligde de önümüzdeki zorlu maçlarda elimizden gelen her şeyi yapıp galibiyetlerle ayrılmak için sabırsızlanıyoruz. Süper Lig'de hiçbir maç kolay değil ve Rize de onlardan biri. Zor olacak. Hazırlık dönemindeyiz. Bu haftayı iyi geçirip Rize'ye de en iyi şekilde hazırlanıp galibiyetle ayrılmak istiyoruz. Takımda herkes çok mutlu. Aile gibiyiz herkesle. Güzel bir aile ortamı var, inşallah bu aile ortamını da sahaya yansıtıp galibiyetlerle ayrılacağız" ifadelerini kullandı.

Kayserispor ile Rizespor Cuma günü saat 20.30'da Kadir Has Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

Son dakika haber... Mert Çetin: Takımdaki aile ortamımızı sahaya yansıtıp kazanacağız
Son dakika haber... Mert Çetin: Takımdaki aile ortamımızı sahaya yansıtıp kazanacağız
Son dakika haber... Mert Çetin: Takımdaki aile ortamımızı sahaya yansıtıp kazanacağız

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika haber... Mert Çetin: 'Takımdaki aile ortamımızı sahaya yansıtıp kazanacağız' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber... Mert Çetin: "Takımdaki aile ortamımızı sahaya yansıtıp kazanacağız" - Son Dakika
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